Echo 3 - June 11, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V2hpdGUgU294IDUsIEluZGlhbnMgMzogSm9zaCBUb21saW4mIzgyMTc7cyBzdHJ1Z2dsZXMg
b24gdGhlIG1vdW5kIG92ZXJzaGFkb3cgaG9tZSBydW5zIGJ5IEVkd2luIEVuY2FybmFjaW9uLCBD
YXJsb3MgU2FudGFuYS4gUmVwb3J0ZWQgYnkgTWljaGFlbCBCZWF2ZW4uIEEgcG9vciBvdXRpbmcg
YnkgcmlnaHQtaGFuZGVkIHBpdGNoZXIgSm9zaCBUb21saW4gcHV0IHRoZSBJbmRpYW5zIGJlaGlu
ZCB0aGUgdmlzaXRpbmcgQ2hpY2FnbyBXaGl0ZSBTb3ggaW4gdGhlIGZpcnN0IGlubmluZyBTYXR1
cmRheSBuaWdodC4gRXZlbiB3aXRoIGhvbWUgcnVucyBieSBFZHdpbiBFbmNhcm5hY2lvbiBhbmQg
Q2FybG9zIFNhbnRhbmEsIHRoZSBJbmRpYW5zIHdlcmUgdW5hYmxlIHRvIG92ZXJjb21lIHRoZSBl
YXJseSBkZWZpY2l0IGFuZCBsb3N0IDUtMyBvbiBhIHdhcm0gZXZlbmluZyBiZWZvcmUgYSBjcm93
ZCBvZiAzMSw3NTMgYXQgUHJvZ3Jlc3NpdmUgRmllbGQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.