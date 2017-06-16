Echo 3 - June 17, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Rm9yIHRoZSB0aGlyZCB0aW1lIGluIGEgd2VlaywgS2VudCBTdGF0ZSBtb3VybnMgdGhlIGxv
c3Mgb2Ygb25lIG9mIGl0cyBzdHVkZW50cy4gUmVwb3J0ZWQgYnkgQ3JhaWcgV2ViYi4gRm9yIHRo
ZSB0aGlyZCB0aW1lIHRoaXMgd2VlaywgdGhlIEtlbnQgU3RhdGUgY29tbXVuaXR5IGlzIGNvbmZy
b250ZWQgd2l0aCB0cmFnZWR5LiBKYW1lcyBTdG9ja2RhbGUsIDIxLCBhIHNvcGhvbW9yZSBidXNp
bmVzcyBtYW5hZ2VtZW50IG1ham9yIHdobyBzdHVkaWVkIGF0IHRoZSBUdXNjYXJhd2FzIGFuZCBT
dGFyayBjYW1wdXNlcywgd2FzIGtpbGxlZCBUaHVyc2RheSBpbiB3aGF0IGF1dGhvcml0aWVzIGFy
ZSBkZXNjcmliaW5nIGFzIGEgZG91YmxlIG11cmRlci1zdWljaWRlIGF0dGVtcHQgYnkgaGlzIGJy
b3RoZXIgSmFjb2IuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.