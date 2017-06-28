Echo 3 - June 29, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VTIgYnJpbmdzIG1hc3NpdmUgSm9zaHVhIFRyZWUgVG91ciB0byBDbGV2ZWxhbmQmIzgyMTc7
cyBGaXJzdEVuZXJneSBTdGFkaXVtLiBSZXBvcnRlZCBieSBNYWxjb2xtIFggQWJyYW0uIFUyIGhh
cyBiZWVuIG9uZSBvZiB0aGUgYmlnZ2VzdCByb2NrIGJhbmRzIGluIHRoZSB3b3JsZCBzaW5jZSB0
aGUgbGF0ZSAxOTgwcyB3aXRoIGEgc3RyaW5nIG9mIG1vc3RseSBjcml0aWNhbGx5IGFjY2xhaW1l
ZCBhbmQgbXVsdGlwbGF0aW51bS1zZWxsaW5nIGFsYnVtcy4gQnV0IHRoZSBxdWFydGV0LCBvbmUg
b2YgdGhlIGZldyBiYW5kcyB0aGF0IGhhcyBiZWVuIGFyb3VuZCBmb3IgbW9yZSB0aGFuIDIwIHll
YXJzIHdpdGggdGhlIHNhbWUgZm91ciBndXlzLCBoYXMgbGFyZ2VseSByZXNpc3RlZCBnb2luZyBp
bnRvIGZ1bGwgbGVnYWN5IG1vZGUgYW5kIHRha2luZyBmYW5zIG9uIGEgcmlkZSBvbiB0aGUgbm9z
dGFsZ2lhIHRyYWluIGFsbCB0aGUgd2F5IHRocm91Z2ggTW9uZXkgTW91bnRhaW4uPC9wPjxwPjwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.