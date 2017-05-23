Echo 3 - May 23, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Ty1kb3Qgd2FybnMgbW90b3Jpc3RzIGFib3V0IHVwY29taW5nIHRyYWZmaWMgY2hhbmdlcyBv
biBJbnRlcnN0YXRlIDc2IGluIE5vcnRvbiBhbmQgQmFyYmVydG9uLiBSZXBvcnRlZCBCeSBSaWNr
IEFybW9uLiA8L3A+PHA+VGhlIE9oaW8gRGVwYXJ0bWVudCBvZiBUcmFuc3BvcnRhdGlvbiBpcyB3
YXJuaW5nIG1vdG9yaXN0cyB0aGF0IHRoZXJlIHdpbGwgYmUgYSBuZXcgdHJhZmZpYyBwYXR0ZXJu
IG9uIHdlc3Rib3VuZCBJbnRlcnN0YXRlIDc2IHRocm91Z2ggQmFyYmVydG9uIGFuZCBOb3J0b24g
c3RhcnRpbmcgdGhpcyB3ZWVrLiBUd28gcmFtcHMgYWxzbyBhcmUgY2xvc2luZyBhbG9uZyB0aGUg
aGlnaHdheS4gU3RhcnRpbmcgYXQgNiBhLm0uIFdlZG5lc2RheSwgbW90b3Jpc3RzIHRyYXZlbGlu
ZyB3ZXN0IG5lYXIgc3RhdGUgUm91dGUgNjE5L1dvb3N0ZXIgUm9hZCB3aWxsIGVuY291bnRlciBh
IGJpLWRpcmVjdGlvbmFsIHRyYWZmaWMgcGF0dGVybiB3aXRoIHRoZSB0d28gbGFuZXMgc3BsaXR0
aW5nLiBUaGUgdHJhZmZpYyBwYXR0ZXJuLCBzdHJldGNoaW5nIGludG8gTWVkaW5hIENvdW50eSwg
d2lsbCBiZSBpbiBwbGFjZSB0aHJvdWdoIGxhdGUgT2N0b2Jlci4gVGhlIHN0YXRlIGFnZW5jeSBh
bHNvIHdpbGwgY2xvc2UgdGhlIHJhbXAgZnJvbSBSb3V0ZSA2MTkvV29vc3RlciBSb2FkIHRvIEkt
NzYgd2VzdGJvdW5kIHRocm91Z2ggbWlkLU9jdG9iZXIgYmVnaW5uaW5nIFdlZG5lc2RheS4gTWVh
bndoaWxlLCB0aGUgcmFtcCBmcm9tIEktNzYgd2VzdGJvdW5kIHRvIFJvdXRlIDIxIG5vcnRoYm91
bmQgd2lsbCBiZSBjbG9zZWQgc3RhcnRpbmcgSnVuZSA1IHRocm91Z2ggbGF0ZSBKdWx5LjwvcD48
cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.