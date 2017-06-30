Echo 4 - July 1, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWtyb24gUG9saWNlIENhcHRhaW4gU3lsdmlhIFRydW5kbGUgcmV0aXJlcy4gUmVwb3J0ZWQg
YnkgQW1hbmRhIEdhcnJldHQuIEFzIENhcHRhaW4gU3lsdmlhIFRydW5kbGUgd2Fsa2VkIHRocm91
Z2ggQWtyb24gcG9saWNlIGhlYWRxdWFydGVycyBvbiBoZXIgbGFzdCBkYXksIHNoZSBoZWFyZCBm
YW1pbGlhciBwaWFubyBtdXNpYyAmIzgyMTI7IHRoZSB0aGVtZSBmcm9tIFRWJiM4MjE3O3MgIEhp
bGwgU3RyZWV0IEJsdWVzLiBUaGVuIHNoZSBzYXcgQWtyb24mIzgyMTc7cyBtYXlvciwgcG9saWNl
IGNoaWVmLCBoZXIgZmFtaWx5IGFuZCBjb2xsZWFndWVzLiBBbGwgd2VyZSBhbGwgdGhlcmUgdG8g
Y2VsZWJyYXRlIFRydW5kbGUuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.