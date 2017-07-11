Echo 4 - July 12, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWtyb24mIzgyMTc7cyBTb25zIG9mIEl0YWx5IGxvZGdlIHR1cm5zIDEwMC4gUmVwb3J0ZWQg
YnkgUGF1bGEgU2NobGljZS4gIERvbiBGZXJyYW50ZSBkaWRuJiM4MjE3O3Qga25vdyBhbnlvbmUg
d2hlbiBoZSBtb3ZlZCB0byBBa3JvbiBmcm9tIHRoZSBZb3VuZ3N0b3duIGFyZWEgc29tZSAzMCB5
ZWFycyBhZ28sIHNvIGhlIGRpZCB3aGF0IGdlbmVyYXRpb25zIG9mIEl0YWxpYW5zIGhhdmUgYmVl
biBkb2luZyBzaW5jZSB0aGUgdHVybiBvZiB0aGUgbGFzdCBjZW50dXJ5LiBIZSB3ZW50IGxvb2tp
bmcgZm9yIHNvbWUgcGFpc2Fucy4gSGUgZm91bmQgdGhlbSBhdCB0aGUgU29ucyBvZiBJdGFseSBM
b2RnZSA2ODUsIGEgZnVuLWxvdmluZyBncm91cCBvZiBpbW1pZ3JhbnRzIGFuZCB0aGVpciBkZXNj
ZW5kYW50cyB0aGF0IGNlbGVicmF0ZWQgaXRzIDEwMHRoIGFubml2ZXJzYXJ5IHRoaXMgeWVhci4g
JiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyBob3cgd2UgZ290IHRvIGtub3cgZXZlcnlvbmUgYW5kIG1ha2Ug
Z29vZCBmcmllbmRzLCYjODIyMTsgRmVycmFudGUgc2FpZC48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.