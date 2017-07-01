Echo 4 - July 2, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3VtbWEgSGVhbHRoIGluIHNlYXJjaCBmb3Igc29sdXRpb25zIHRvIHJpZ2h0IGl0cyBmaW5h
bmNpYWwgc2hpcCwgIHJlbWFpbiBpbmRlcGVuZGVudC4gUmVwb3J0ZWQgYnkgQmV0dHkgTGluLUZp
c2hlciBhbmQgSmltIE1hY2tpbm5vbi4gRG9uJiM4MjE3O3Qgc3RhcnQgd3JpdGluZyB0aGUgb2Jp
dHVhcnkgZm9yIFN1bW1hIEhlYWx0aCBqdXN0IHlldC4gVGhlIHNlYXJjaCBmb3Igc29sdXRpb25z
IGZvciB0aGUgQWtyb24tYmFzZWQgaGVhbHRoIHN5c3RlbSYjODIxNztzIGZpbmFuY2lhbCBjcmlz
aXMgaXMgZnVsbC1zdGVhbSBhaGVhZCwgc2FpZCBTdW1tYSYjODIxNztzIGludGVyaW0gQ0VPLCBE
ci4gQ2xpZmYgRGV2ZW55LjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.