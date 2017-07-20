Echo 4 - July 21, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3VtbWl0IENvdW50eSBTaGVyaWZmJiM4MjE3O3MgZGVwdXR5IHdobyByYW4gQ1NJIHVuaXQg
aW5kaWN0ZWQgZm9yIHJhcGluZyBhIDI2LXllYXItb2xkIHdvbWFuLiBSZXBvcnRlZCBieSBCZWFj
b24gSm91cm5hbCBzdGFmZi4gQSBTdW1taXQgQ291bnR5IFNoZXJpZmYmIzgyMTc7cyBkZXB1dHkg
d2hvIHJhbiB0aGUgZGVwYXJ0bWVudCYjODIxNztzIGNyaW1lIHNjZW5lIGludmVzdGlnYXRpb24g
dW5pdCBmYWNlcyByYXBlIGFuZCBvdGhlciBjaGFyZ2VzIGZvciB0aGUgc2V4dWFsIGFzc2F1bHQg
YSAyNi15ZWFyLW9sZCB3b21hbiBpbiBhIHNoZXJpZmYmIzgyMTc7cyB2ZWhpY2xlLiBBbnRvbmlv
IFdpbGxpYW1zb24sIDI2LCB3YXMgb2ZmLWR1dHkgYXQgdGhlIHRpbWUsIGJ1dCBpbiB1bmlmb3Jt
LCBhIHByb3NlY3V0b3ImIzgyMTc7cyBzcG9rZXNtYW4gc2FpZC4gV2lsbGlhbXNvbiB3YXMgbGVh
dmluZyBhIHNlY3VyaXR5IGpvYiB3aGVuIHRoZSBpbmNpZGVudCBoYXBwZW5lZCBhbmQgZGlkIG5v
dCBrbm93IHRoZSB2aWN0aW0gYmVmb3JlIHRoZSBhc3NhdWx0LCB0aGUgc3Bva2VzbWFuIHNhaWQu
IDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.