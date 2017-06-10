Echo 4 - June 11, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VUEgc3BlbnQgJDYwLDAwMCBqdXN0IHRvIGZpbmQgY29hY2guIFdyaXR0ZW4gYnkgY29sdW1u
aXN0IEJvYiBEeWVyLiBJdCBnb2VzIHdpdGhvdXQgc2F5aW5nIHRoYXQgY29sbGVnZXMgYW5kIHVu
aXZlcnNpdGllcyBhcmUgc3BlbmRpbmcgb3V0bGFuZGlzaCBhbW91bnRzIG9mIG1vbmV5IG9uIGF0
aGxldGljIGNvYWNoZXMuIFlvdSBtYXkgaGF2ZSByZWFkIGluIEFwcmlsLCBmb3IgaW5zdGFuY2Us
IHRoYXQgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gaXMgcGF5aW5nIGEgJDM1MCwwMDAgc2FsYXJ5
IHRvIG5ldyBtZW4mIzgyMTc7cyBiYXNrZXRiYWxsIGNvYWNoIEpvaG4gR3JvY2UsIHBsdXMgaW5j
ZW50aXZlcywgZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0d28geWVhcnMuIEluIHRoZSB0aGlyZCB5ZWFyIG9mIGhp
cyBzaXgteWVhciBjb250cmFjdCwgaGlzIHNhbGFyeSB3aWxsIGFsbW9zdCBkb3VibGUsIHRvICQ2
NTAsMDAwLiBVbmZvcnR1bmF0ZWx5LCB3aGVuIGl0IGNvbWVzIHRvIERpdmlzaW9uIDEgYmFza2V0
YmFsbCBjb2FjaGVzIHRoZXNlIGRheXMsIHRoZXNlIGZpZ3VyZXMgYXJlbiYjODIxNzt0IGNvbXBs
ZXRlbHkgc2hvY2tpbmcuIEJ1dCBnZXQgdGhpczogVGhlIHVuaXZlcnNpdHkgc3BlbnQgJDYwLDAw
MCBqdXN0IHRvIGdldCBoaW0gaGVyZS4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.