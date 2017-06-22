Echo 4 - June 23, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3VwcG9ydCBoaWdoIGFzIEFrcm9uIG1heW9yIGRldGFpbHMgc3BlbmRpbmcgZm9yIHByb3Bv
c2VkIGluY29tZSB0YXguIFJlcG9ydGVkIGJ5IERvdWcgTGl2aW5nc3Rvbi4gTWF5b3IgRGFuIEhv
cnJpZ2FuIHdlbnQgcHVibGljIFRodXJzZGF5IHdpdGggYSByZXF1ZXN0IHRoYXQgQWtyb24mIzgy
MTc7cyByZXNpZGVudHMgYW5kIHZpc2l0b3JzIGdpdmUgYSBsaXR0bGUgbW9yZSBvZiB0aGVpciBw
YXljaGVja3MuIFVwcGluZyB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIGluY29tZSB0YXggZnJvbSAyLjI1IHRv
IDIuNSBwZXJjZW50IHdvdWxkIHJhaXNlICQxNiBtaWxsaW9uIG1vcmUsIGFsbCBmb3Igc2FmZXR5
IGZvcmNlcyBhbmQgdGhlIGFubnVhbCBwYXZpbmcgb2YgNDMgbW9yZSBtaWxlcyBvZiBBa3JvbiYj
ODIxNztzICYjODIyMDt0ZXJyaWJsZSYjODIyMTsgY2l0eSBzdHJlZXRzLCBIb3JyaWdhbiBzYWlk
LCBzdGFuZGluZyBiZWhpbmQgYSBmb2xkb3V0IGxlY3Rlcm4gaW4gZnJvbnQgb2YgYSByb3cgb2Yg
dW5pZm9ybWVkIHBvbGljZSBvZmZpY2VycyBhbmQgZmlyZWZpZ2h0ZXJzLiA8L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.