Echo 4 - May 17, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWtyb24gUHVibGljIFNjaG9vbHMgZGVzaWduYXRlZCBGb3JkIE5leHQgR2VuZXJhdGlvbiBM
ZWFybmluZyBjb21tdW5pdHkuIFJlcG9ydGVkIGJ5IEthdGllIEJ5YXJkIGFuZCBNb25pY2EgTC4g
VGhvbWFzLiBBa3JvbiBQdWJsaWMgU2Nob29scyYjODIxNzsgZWZmb3J0IHRvIHRyYW5zZm9ybSBp
dHMgc2Nob29scyBpbnRvIGNhcmVlci10aGVtZWQgYWNhZGVtaWVzIGlzIGdldHRpbmcgYSBuYXRp
b25hbCBib29zdCBhcyB3ZWxsIGFzIGxvY2FsIHN1cHBvcnQuIFRoZSBBa3JvbiBzY2hvb2wgZGlz
dHJpY3Qgd2FzIG5hbWVkIGEgRm9yZCBOZXh0IEdlbmVyYXRpb24gTGVhcm5pbmcgKE5HTCkgY29t
bXVuaXR5IGR1cmluZyBhIGNlcmVtb255IFR1ZXNkYXkgYXQgTmF0aW9uYWwgSW52ZW50b3JzIEhh
bGwgb2YgRmFtZSBTVEVNIE1pZGRsZSBTY2hvb2wuIFRoZSBkZXNpZ25hdGlvbiBtZWFucyB0aGUg
Q29sbGVnZSBhbmQgQ2FyZWVyIEFjYWRlbWllcyBvZiBBa3JvbiB3aWxsIGpvaW4gYSBuYXRpb25h
bCBuZXR3b3JrIHN1cHBvcnRlZCBieSB0aGUgRm9yZCBNb3RvciBDby4gRnVuZC4gVGhlIHBoaWxh
bnRocm9waWMgYXJtIG9mIHRoZSBGb3JkIE1vdG9yIENvLiBpcyB3b3JraW5nIHdpdGggc2Nob29s
IGRpc3RyaWN0cyB0byB0cmFuc2Zvcm0gcHVibGljIGhpZ2ggc2Nob29scyBpbnRvIGNhcmVlci10
aGVtZWQgYWNhZGVtaWVzIHRvIGJldHRlciBwcmVwYXJlIHN0dWRlbnRzIGZvciBjb2xsZWdlIGFu
ZCBwcm9mZXNzaW9uYWwgc3VjY2VzcyBpbiB0b2RheSYjODIxNztzIGNvbXBldGl0aXZlIGdsb2Jh
bCBlY29ub215LCBkaXN0cmljdCBzcG9rZXNtYW4gTWFyayBXaWxsaWFtc29uIHNhaWQuIEF0IHRo
ZSBjZXJlbW9ueSwgQWtyb24gU3VwZXJpbnRlbmRlbnQgRGF2aWQgSmFtZXMgam9pbmVkIEtlbnQg
U3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSBQcmVzaWRlbnQgQmV2ZXJseSBXYXJyZW4gdG8gcmV2ZWFsIHRoZSBj
cmVhdGlvbiBvZiBhIHBhcnRuZXJzaGlwIGZvciBhIG5ldyBjb2xsZWdlIGFuZCBjYXJlZXIgYWNh
ZGVteSBhdCBvbmUgb2YgQWtyb24mIzgyMTc7cyBoaWdoIHNjaG9vbHM7IHRoZSBkaXN0cmljdCBo
YXMgbm90IHlldCBjaG9zZW4gdGhlIHNjaG9vbC4gPC9wPjxwPjwvcD48cD5Gb3IgbW9yZSBvbiB0
aGVzZSBhbmQgb3RoZXIgc3RvcmllcywgdmlzaXQgT2hpby5jb20gb3IgcGljayB1cCB0aGUgbGF0
ZXN0IGNvcHkgb2YgdGhlIEFrcm9uIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIHRvZGF5LjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.