PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3RhdGUgZXhwZWN0ZWQgdG8gcmVsZWFzZSAkMjkuNiBtaWxsaW9uIGZvciBFYXN0IFJlc2Vy
dm9pciBkYW0gcHJvamVjdCBpbiBDb3ZlbnRyeSBUb3duc2hpcC4gUmVwb3J0ZWQgQnkgUmljayBB
cm1vbi4gVGhlIE9oaW8gQ29udHJvbGxpbmcgQm9hcmQgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gc2lnbiBvZmYg
TW9uZGF5IG9uIHJlbGVhc2luZyAkMjkuNiBtaWxsaW9uIGZvciBpbXByb3ZlbWVudHMgdG8gdGhl
IEVhc3QgUmVzZXJ2b2lyIGRhbSBpbiBDb3ZlbnRyeSBUb3duc2hpcC4gVGhlIERlcGFydG1lbnQg
b2YgTmF0dXJhbCBSZXNvdXJjZXMgcGxhbnMgdG8gcmVidWlsZCB0aGUgc3RhdGUtb3duZWQgZGFt
LCB3aGljaCBwcmV2ZW50cyB3YXRlciBmcm9tIGZsb29kaW5nIHRvd2FyZCBBa3Jvbi4gVGhlIGRh
bSwgYnVpbHQgYXJvdW5kIDE4NDAgYW5kIGxvY2F0ZWQgaW4gdGhlIFBvcnRhZ2UgTGFrZXMgU3Rh
dGUgUGFyaywgaGFzIG91dGxpdmVkIGl0cyBsaWZlc3BhbiBhbmQgZmFpbHMgdG8gbWVldCBtb2Rl
cm4gc2FmZXR5IHN0YW5kYXJkcywgb2ZmaWNpYWxzIGhhdmUgc2FpZC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.