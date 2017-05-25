Echo 4 - May 25, 2017

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWtyb24gbWFuIGFycmVzdGVkIG9uIGNoYXJnZXMgcmVsYXRpbmcgdG8gZmlyZSB0aGF0IGtp
bGxlZCBzZXZlbiBmYW1pbHkgbWVtYmVycyBtYXkgZmFjZSBkZWF0aCBwZW5hbHR5LiBSZXBvcnRl
ZCBCeSBTdGVwaGFuaWUgV2Fyc21pdGguIEFuIEFrcm9uIG1hbiBjaGFyZ2VkIGluIGFuIGFyc29u
IHRoYXQgbGVmdCBzZXZlbiBwZW9wbGUgZGVhZCBjb3VsZCBmYWNlIHRoZSBkZWF0aCBwZW5hbHR5
LiBBc3Npc3RhbnQgQWtyb24gUHJvc2VjdXRvciBNYXJpc3NhIFBhcHBhcyBjb25maXJtZWQgdGhl
IHBvc3NpYmlsaXR5IFR1ZXNkYXkgbW9ybmluZyBkdXJpbmcgU3RhbmxleSBGb3JkJiM4MjE3O3Mg
aW5pdGlhbCBjb3VydCBhcHBlYXJhbmNlIHZpYSB2aWRlbyBjb25mZXJlbmNlIGluIEFrcm9uIE11
bmljaXBhbCBDb3VydC4gRm9yZCwgNTgsIGlzIGNoYXJnZWQgd2l0aCBzZXZlbiBjb3VudHMgb2Yg
YWdncmF2YXRlZCBtdXJkZXIgYW5kIG9uZSBjb3VudCBvZiBhZ2dyYXZhdGVkIGFyc29uIGluIGEg
ZmlyZSBsYXN0IHdlZWsgdGhhdCBraWxsZWQgYSBtb3RoZXIsIGZhdGhlciBhbmQgZml2ZSBjaGls
ZHJlbi4gRm9yZCwgd2hvIGdvZXMgYnkgU3RhbiwgbGl2ZXMgY2xvc2UgZW5vdWdoIHRvIHRoZSBG
dWx0eiBTdHJlZXQgaG9tZSB0aGF0IGhlIGNvdWxkIGhhdmUgc2VlbiB0aGUgZmxhbWVzLiBBa3Jv
biBNdW5pY2lwYWwgSnVkZ2UgQW5uIE1hcmllIE8mIzgyMTc7QnJpZW4gZGVuaWVkIGJvbmQgZm9y
IEZvcmQgb24gVHVlc2RheS48L3A+PHA+PC9wPjxwPkZvciBtb3JlIG9uIHRoZXNlIGFuZCBvdGhl
ciBzdG9yaWVzLCB2aXNpdCBPaGlvLmNvbSBvciBwaWNrIHVwIHRoZSBsYXRlc3QgY29weSBvZiB0
aGUgQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwgdG9kYXkuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.