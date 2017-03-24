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INSTRUMENTS Can be costly

91.3 the Summit, Akron schools instrument donation program Music Alive reaches milestone

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: March 24, 2017 - 09:15 PM
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Joey Davis (left) and Gavin Gunn play during a guitar class at the Ellet High School Wednesday in Akron. Gavin is playing the 325th guitar donated to the Music Alive program run by WAPS 91.3 the Summit and Taylor Band & Orchestra that donates refurbished instruments to students in the Akron Public Schools has donated its 325th instrument to APS, an electric guitar being used by one of the student's in Grom's class. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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