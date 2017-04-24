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Board of Education

Akron Board of Education approves summer school, Kenmore/Buchtel alterations, LeBron’s I Promise School memo

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: April 24, 2017 - 08:21 PM | Updated: April 25, 2017 - 07:13 AM

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