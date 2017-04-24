All CATEGORIES
☰ Menu

Board of Education

Akron Board of Education approves summer school, Kenmore/Buchtel alterations, LeBron’s I Promise School memo

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: April 24, 2017 - 08:21 PM

MORE IN NEWS

prom25_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Savannah James makes prom night possible for 38 teen girls in Akron

Andrayah Autrey had pretty much decided she was not going to the prom.

Akron’s newest firefighter has special bond with fire trainer who rescued his nephew
falls25_02
Cuyahoga Falls celebrates start of Front Street project with groundbreaking ceremony
Bob Dyer: Declaring war on robocallers
Warming_Exercise_03040.jpg-b6eb5~3
At least global warming may get Americans off the couch more
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next