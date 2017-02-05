Akron loses an icon: Ann Lane Gates dies at 92

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPlNlcnZpY2VzPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UERUTF9Cb2R5
VHh0LS0+PHA+U2VydmljZXMgZm9yIEFubiBMYW5lIEdhdGVzIHdpbGwgYmUgaGVsZCBvbiBTYXR1
cmRheSBhdCB0aGUgSG91c2Ugb2YgdGhlIExvcmQsIDE2NTAgRGlhZ29uYWwgUm9hZC48L3A+PHA+
Q2FsbGluZyBob3VycyB3aWxsIGJlIGZyb20gMTAgYS5tLiB0byBub29uIGFuZCB0aGUgc2Vydmlj
ZSB3aWxsIGJlIGhlbGQgZnJvbSBub29uIHRvIDIgcC5tLiBUaGUgUmV2LiBDdXJ0aXMgTWludGVy
IG9mIFNoaWxvaCBNaXNzaW9uYXJ5IEJhcHRpc3QgQ2h1cmNoIHdpbGwgb2ZmaWNpYXRlIGFuZCB0
aGUgUmV2LiBSb25hbGQgRm93bGVyLCBwYXN0b3IgbGF1cmVhdGUgb2YgQXJsaW5ndG9uIENodXJj
aCBvZiBHb2QsIHdpbGwgcGVyZm9ybSB0aGUgZXVsb2d5LjwvcD4=
PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0J5bGluZS0tPjxwPkJ5IE1hcmlseW4gTWlsbGVyPC9wPjwhLS1QU1RZ
TEU9UFRYVF9DcmVkaXRMaW5lLS0+PHA+QmVhY29uIEpvdXJuYWwgc3RhZmYgd3JpdGVyPC9wPjwh
LS1QU1RZTEU9UFRYVF9Cb2R5VHh0LS0+PHA+Rm9yIHRob3NlIHdobyBrbmV3IGhlciwgQW5uIExh
bmUgR2F0ZXMgd2FzIGFmZmVjdGlvbmF0ZWx5IGtub3duIGFzIE1hbWEgR2F0ZXMsIGluIHBhcnQg
YmVjYXVzZSBzaGUgb3BlbmVkIGhlciBoZWFydCBhbmQgZG9vciB0byBldmVyeW9uZS48L3A+PHA+
TXJzLiBHYXRlcywgd2hvIGJlY2FtZSBhbiBpY29uaWMgZmlndXJlIGFtb25nIGVkdWNhdG9ycyBh
bmQgY29tbXVuaXR5IGFjdGl2aXN0cywgZGllZCBTYXR1cmRheSBhdCBTdW1tYSBBa3JvbiBDaXR5
IEhvc3BpdGFsIHdpdGggaGVyIGZhbWlseSBieSBoZXIgc2lkZS4gU2hlIHdhcyA5Mi48L3A+PHA+
TXJzLiBHYXRlcywgd2hvIHNwZW50IDMwIHllYXJzIHdpdGggdGhlIEFrcm9uIFB1YmxpYyBTY2hv
b2xzLCB3YXMgdGhlIGZpcnN0IEFmcmljYW4tQW1lcmljYW4gd29tYW4gdG8gZ2V0IGEgdGVhY2hp
bmcgY29udHJhY3QgYXQgdGhlIGhpZ2ggc2Nob29sIGxldmVsIGluIEFrcm9uLiBTaGUgYWxzbyBz
ZXJ2ZWQgb24gbW9yZSB0aGFuIDYwIGNvbW11bml0eSBib2FyZHMgYW5kIG9yZ2FuaXphdGlvbnMg
ZHVyaW5nIGhlciBsaWZldGltZSwgc2V2ZXJhbCBvZiB3aGljaCBzaGUgd2FzIGVpdGhlciBhIGNo
YXJ0ZXIgbWVtYmVyLCB0aGUgZmlyc3QgZmVtYWxlIG9yIGZpcnN0IEFmcmljYW4tQW1lcmljYW4g
bWVtYmVyLjwvcD48cD5NcnMuIEdhdGVzLCBhIENlbnRyYWwgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSBncmFk
dWF0ZSwgd2FzIG5vdGVkIGZvciBoZXIgdGlyZWxlc3Mgd29yayBhbmQgaGVyIHdpbGxpbmduZXNz
IHRvIGV4dGVuZCBhIGhlbHBpbmcgaGFuZCB0byBsZWFkIG1hbnkgeW91bmcgcGVvcGxlIGluIHRo
ZSByaWdodCBkaXJlY3Rpb24uPC9wPjxwPk1ycy4gR2F0ZXMgc2hhcGVkIHRoZSBsaXZlcyBvZiBt
YW55ICYjODIxMjsgaW5jbHVkaW5nIHNvbnMgQ2xpZmZvcmQgR2F0ZXMgSnIuIGFuZCBMYXJyeSBH
YXRlcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1NoZSB3YXMgbXkgaGVhcnQuIEhlciBsb3ZlIHdhcyB1bmNvbmRp
dGlvbmFsLiBTaGUgc3VwcG9ydGVkIG1lIGluIGV2ZXJ5dGhpbmcgSSBkaWQgYW5kIGdhdmUgbWUg
c2VsZi1jb25maWRlbmNlLiBTaGUgd2FzIG15IGJpZ2dlc3QgZmFuLiBTaGUgbWFkZSBpdCB0byBh
bGwgb2YgbXkgYmFza2V0YmFsbCBhbmQgYmFzZWJhbGwgZ2FtZXMgZ3Jvd2luZyB1cCwmIzgyMjE7
IHNhaWQgTGFycnkgR2F0ZXMuICYjODIyMDtTaGUgd2FzIG15IGluc3BpcmF0aW9uLiBJIGhhdmUg
bm8gc2hhbWUgaW4gYWRtaXR0aW5nIHRoYXQgSSB3YXMgYSBtYW1hJiM4MjE3O3MgYm95LiYjODIy
MTsgPC9wPjxwPkhlIHNhaWQgaXQmIzgyMTc7cyBwcm91ZGx5IHdyaXR0ZW4gb24gaGlzIGhlYWRz
dG9uZSBpbiB0aGUgZmFtaWx5IHBsb3QsICYjODIyMDtNYW1hJiM4MjE3O3MgQmFieSBCb3kuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5Cb3JuIGluIFBoaWxhZGVscGhpYSwgTXJzLiBHYXRlcyByZWNlaXZlZCBoZXIg
bWFzdGVyJiM4MjE3O3MgZGVncmVlIGluIGVkdWNhdGlvbiBhdCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBB
a3Jvbi4gIFNoZSBmb3JnZWQgYW4gdW5icmVha2FibGUgdW5pb24gd2l0aCBoZXIgY29sbGVnZSBz
d2VldGhlYXJ0LCBDbGlmZm9yZCBHYXRlcyBTci4gVGhleSB3ZXJlIG1hcnJpZWQgNTIgeWVhcnMu
IEhlIGRpZWQgaW4gMjAwMC4gSGVyIG9sZGVyIHNvbiwgdGhlIGxhdGUgQ2xpZmZvcmQgSnIuLCBk
aWVkIGluIDIwMDQuIDwvcD48cD5NcnMuIEdhdGVzIGhhZCB0aHJlZSBncmFuZGNoaWxkcmVuIGFu
ZCBzZXZlbiBncmVhdC1ncmFuZGNoaWxkcmVuLiBIZXIgd29yayBhZmZlY3RlZCBnZW5lcmF0aW9u
cyBvZiBmYW1pbGllcyBpbiB0aGlzIGNvbW11bml0eSBhbmQgYmV5b25kLiA8L3A+PHA+RWxtb3Jl
IEJhbnRvbiwgYSBmb3JtZXIgdHJhY2sgYW5kIGZpZWxkIGNvYWNoIGF0IE9oaW8gVW5pdmVyc2l0
eSwgY3JlZGl0ZWQgbXVjaCBvZiBoaXMgZWFybHkgc3VjY2VzcyB0byBNcnMuIEdhdGVzLiBIZSBm
aXJzdCBtZXQgaGVyIGluIHRoZSBlYXJseSAxOTYwcyBhdCBDZW50cmFsIEhpZ2ggU2Nob29sLCB3
aGVyZSBzaGUgd2FzIGEgcGh5c2ljYWwgZWR1Y2F0aW9uIHRlYWNoZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
dCB3YXMgZ3JlYXQgdGhhdCBzaGUgd2FzIHRoZXJlIGJlY2F1c2Ugc2hlIHdhcyB0aGUgb25seSBi
bGFjayB0ZWFjaGVyIGF0IENlbnRyYWwgSGlnaCBTY2hvb2wgYXQgdGhlIHRpbWUsJiM4MjIxOyBC
YW50b24gc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoYXQgd2FzIHNvbWV0aGluZyBpbiBpdHNlbGYuIFNoZSBjYXVn
aHQgbXkgYXR0ZW50aW9uIHJpZ2h0IGF3YXkgYW5kIEkgc2ltcGx5IGFkbWlyZWQgaGVyIGZvciB3
aG8gc2hlIHdhcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0luIDE5NzAsIEkgd2FzIEFrcm9uIHlvdXRoIGNvb3Jk
aW5hdG9yIGZvciB0d28gZGF5cyB3aGVuIEkgZ290IGEgdGVsZWdyYW0gZnJvbSB0aGUgRGVwYXJ0
bWVudCBvZiBMYWJvciBzYXlpbmcgQWtyb24gd2FzIGF3YXJkZWQgJDYgbWlsbGlvbiB0byAkOCBt
aWxsaW9uIGZvciBpdHMgc3VtbWVyIHByb2dyYW1zIGZvciB5b3V0aCBlbXBsb3ltZW50IGFuZCBy
ZWNyZWF0aW9uLiBJIGZpcnN0IHRob3VnaHQsICYjODIxNjt3aGF0IHRoZSBoZWNrIGFtIEkgZ29p
bmcgdG8gZG8gd2l0aCB0aGlzPyYjODIxNzs8L3A+PHA+JiM4MjIwO01ycy4gR2F0ZXMgd2FzIGF0
IHRoZSBib2FyZCBvZiBlZHVjYXRpb24sIGFuZCBzaGUgZGlkIGEgbG90IG9mIGpvYiBwcm9ncmFt
cywmIzgyMjE7IEJhbnRvbiBhZGRlZC4gJiM4MjIwO0kgY2FsbGVkIGhlciB1cCwgYW5kIHNoZSBz
YWlkICYjODIxNjtjb21lIG9uIGRvd24gaG9uZXkgY2hpbGQsIGFuZCBzaGUgd2hpcHBlZCB0b2dl
dGhlciBzb21lIHBhcGVycyBhbmQgaGVscGVkIG1lIHB1dCB0b2dldGhlciBhIHByb2dyYW0uICYj
ODIzMDsgSXQmIzgyMTc7cyBubyBleGFnZ2VyYXRpb24gdG8gc2F5IHNoZSBzYXZlZCBteSBqb2Ig
d2hpbGUgbWFraW5nIGl0IHBvc3NpYmxlIGZvciBodW5kcmVkcyBvZiBraWRzIHRvIGdldCBqb2Jz
LiYjODIxNzsmIzgyMTc7PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UEJSS19CcmVha0hlZC0tPjxwPlN0YXJ0IGFz
IGNhc2V3b3JrZXI8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0JvZHlUeHQtLT48cD5NcnMuIEdhdGVzIGJl
Z2FuIGhlciBjYXJlZXIgYXMgYSBjYXNld29ya2VyIGZvciB0aGUgQ29vayBDb3VudHkgQnVyZWF1
IG9mIFdlbGZhcmUgaW4gQ2hpY2FnbyBpbiAxOTQ3LiBTaGUgdGhlbiBjYW1lIHRvIEFrcm9uIGlu
IDE5NTEgYXMgYSBzdWJzdGl0dXRlIHRlYWNoZXIgd2l0aCB0aGUgQWtyb24gUHVibGljIFNjaG9v
bHMuIE1ycy4gR2F0ZXMgdGhlbiBzZXJ2ZWQgYXMgZGlyZWN0b3Igb2YgYSBnaXJscyBhbmQgaGln
aCBzY2hvb2wgeW91dGggcHJvZ3JhbSBpbiBHYXJ5LCBJbmQuLCBpbiAxOTUzLiBTaGUgcmV0dXJu
ZWQgdG8gQWtyb24gYXMgYSBncm91cCB3b3JrZXIgYW5kIHN1cGVydmlzb3IgYXQgdGhlIEVhc3Qg
QWtyb24gQ29tbXVuaXR5IEhvdXNlIGluIDE5NTUsIGFzIHRoZWlyIGZpcnN0IEFmcmljYW4tQW1l
cmljYW4gaGlyZS48L3A+PHA+U2hlIHdhcyBhbHNvIGFuIGFzc2lzdGFudCBjb3Vuc2Vsb3IgYXQg
QWtyb24gQ2VudHJhbCBIaWdoIFNjaG9vbC4gIEF0IHRoZSBzYW1lIHRpbWUsIHNoZSBzZXJ2ZWQg
YXMgYSBwYXJ0LXRpbWUgZ3JvdXAgd29ya2VyIHdpdGggdGhlIEFrcm9uIENvbW11bml0eSBTZXJ2
aWNlIENlbnRlciBhbmQgVXJiYW4gTGVhZ3VlLCB3aGVyZSBzaGUgb3JnYW5pemVkIHRoZSBmaXJz
dCBnaXJscyYjODIxNzsgYmFza2V0YmFsbCBsZWFndWUuIDwvcD48cD5NcnMuIEdhdGVzIHdhcyBh
dCB0aGUgZm9yZWZyb250IG9mIHRoZSBXYXIgb24gUG92ZXJ0eSBtb3ZlbWVudCBpbiBBa3Jvbiwg
ZGlyZWN0aW5nIHRoZSBZb3V0aCBDb3Jwcywgc3VwZXJ2aXNpbmcgdGhlIEhlYWQgU3RhcnQgUHJl
LUtpbmRlcmdhcnRlbiBQcm9ncmFtLCBOZWlnaGJvcmhvb2QgWW91dGggQ29ycCwgQWR1bHQgQmFz
aWMgRWR1Y2F0aW9uLCBFdmVuaW5nIEhpZ2ggU2Nob29sIFNjaG9sYXJzaGlwIFByb2dyYW0sIExh
bmUgU291dGggQ29tbXVuaXR5IFNjaG9vbCBhbmQgdGhlIFN1cGVydmlzZWQgU3R1ZHkgUHJvZ3Jh
bS48L3A+PHA+SW4gMTk2NSwgTXJzLiBHYXRlcyBtb3ZlZCBpbnRvIHRoZSBjZW50cmFsIGFkbWlu
aXN0cmF0aW9uIG9mZmljZSBhcyBhIHJlc291cmNlIHRlYWNoZXIgYW5kIHNwZWNpYWwgc2Vydmlj
ZXMgYWRtaW5pc3RyYXRvciB1bmRlciBTdXBlcmludGVuZGVudCBDb25yYWQgT3R0LjwvcD48cD4m
IzgyMjA7U2hlIHRvb2sgbWUgdW5kZXIgaGVyIHdpbmcsIG1vdGhlcmVkIG1lIGFuZCBleHBvc2Vk
IG1lIHRvIGludGVyYWN0aW9ucyBhbmQgbGVnaXNsYXRpb24gYW5kIGdvdmVybm1lbnQsJiM4MjIx
OyBzYWlkIGhlciBzZWNyZXRhcnksIEJldmVybHkgV29vbGRyaWRnZS4gICYjODIyMDtTaGUgZGlk
biYjODIxNzt0IHN3ZWF0IHRoZSBzbWFsbCBzdHVmZi4gU2hlIHdvcmtlZCBvbiBvbmUgY3Jpc2lz
IGFmdGVyIGFub3RoZXIgYW5kIG9uZSBnb29kIHByb2dyYW0gdG8gYW5vdGhlci4gIFNoZSB3YXMg
YSByZWFsIGRpZmZlcmVuY2UtbWFrZXIuJiM4MjIxOzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBCUktfQnJlYWtI
ZWQtLT48cD5NYW55IGZpcnN0czwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBUWFRfQm9keVR4dC0tPjxwPkRlc3Bp
dGUgaGVyIG15cmlhZCBvZiBjb250cmlidXRpb25zLCBNcnMuIEdhdGVzIHdhcyBsYXJnZWx5IHBy
b3VkIG9mIGhlciB3b3JrIHdpdGhpbiB0aGUgY29tbXVuaXR5LiBJdCB3YXMgaGVyIHBhc3Npb24g
dG8gZW5oYW5jZSB0aGUgcXVhbGl0eSBvZiBsaWZlIGZvciBvdGhlcnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
dCB3YXMgYSBjb25zdGFudCBpbnNwaXJhdGlvbiB0byBzZWUgaG93IHNoZSBlbmdhZ2VkIHBlb3Bs
ZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgdGhlIFJldi4gQ3VydGlzIEEuIE1pbnRlciBTci4gb2YgU2hpbG9oIE1p
c3Npb25hcnkgQmFwdGlzdCBDaHVyY2ggaW4gU291dGggQWtyb24uICYjODIyMDtTaGUgZGVtYW5k
ZWQgcmVzcGVjdCBhbmQgZ2F2ZSByZXNwZWN0LCBhbmQgc2hlIHdhcyBzb2NpYWxseSBhc3R1dGUu
IFNoZSB3YXMgYSB2ZXJ5IGNsYXNzeSBsYWR5LCB2ZXJ5IHJlZ2FsLiBZZXQsIHZlcnkgaHVtYmxl
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+TXJzLiBHYXRlcyBnbGFkbHkgb3BlbmVkIGhlciBob21lIHRvIGV2ZXJ5
b25lLiBJdCB3YXMgYSB0cmVhdCwgbWFueSBmcmllbmRzIHJlY2FsbGVkLCB0byBiZSBpbnZpdGVk
IHRvIGhlciBob21lIGZvciBkaW5uZXIuIEl0IGRpZG4mIzgyMTc7dCBoYXZlIHRvIGJlIGEgc3Bl
Y2lhbCBvY2Nhc2lvbiBmb3IgaGVyIHRvIHdoaXAgdXAgYSBmZWFzdC4gSXQgd2FzIHJlZmxlY3Rp
dmUgb2YgaGVyIGxvdmUgZm9yIHBlb3BsZS48L3A+PHA+TXJzLiBHYXRlcyB3YXMgdGhlIGZpcnN0
IHByZXNpZGVudCBvZiB0aGUgTWV0cm8gUmVnaW9uYWwgVHJhbnNpdCBBdXRob3JpdHkgQm9hcmQg
YW5kIGFsc28gc2VydmVkIG9uIGJvYXJkcyBvZiBVbml0ZWQgV2F5LCBBa3JvbiBHZW5lcmFsIE1l
ZGljYWwgQ2VudGVyLCB0aGUgQWtyb24gQ29tbXVuaXR5IEZvdW5kYXRpb24gYW5kIHRoZSBOYXRp
b25hbCBBbGwgQW1lcmljYW4gU29hcCBCb3ggRGVyYnkuPC9wPjxwPkF0IEFrcm9uIFN1bW1pdCBD
b21tdW5pdHkgQWN0aW9uIEluYy4sIHNoZSBzZXJ2ZWQgbXVsdGlwbGUgdGVybXMgYXMgdmljZSBw
cmVzaWRlbnQgb24gdGhlIGJvYXJkIG9mIHRydXN0ZWVzIGFuZCB3YXMgaW5zdHJ1bWVudGFsIGlu
IG5lZ290aWF0aW9uIGVmZm9ydHMgd2l0aCB0aGUgT2ZmaWNlIG9mIEVjb25vbWljIE9wcG9ydHVu
aXR5IGluIHRoZSBjcml0aWNhbCBtaWQtMTk3MHMuPC9wPjxwPk1ycy4gR2F0ZXMsIGEgbGlmZXRp
bWUgbWVtYmVyIG9mIERlbHRhIFNpZ21hIFRoZXRhIHNvcm9yaXR5IGFuZCBOQUFDUCwgY28tZm91
bmRlZCB0aGUgQWtyb24gQWxsaWFuY2Ugb2YgQmxhY2sgU2Nob29sIEVkdWNhdG9ycyBhbmQgc2Vy
dmVkIGFzIGl0cyBmaXJzdCBwcmVzaWRlbnQuIFNoZSBlc3RhYmxpc2hlZCB0aGUgTWlub3JpdHkg
T3V0cmVhY2ggQ29tbWl0dGVlIG9mIHRoZSBBa3JvbiBTeW1waG9ueSBPcmNoZXN0cmEgYW5kIHNl
cnZlZCBhcyBjaGFpcnBlcnNvbiBmb3Igc2V2ZW4gb3IgbW9yZSBHb3NwZWwgTWVldHMgU3ltcGhv
bnkgY29uY2VydHMuIFNoZSB3YXMgYW4gYWN0aXZlIG1lbWJlciBvZiBDZW50ZW5hcnkgVW5pdGVk
IE1ldGhvZGlzdCBDaHVyY2ggZm9yIG1vcmUgdGhhbiA2MCB5ZWFycy48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1Q
VEFHX1RhZ2xpbmUtLT48cD5NYXJpbHluIE1pbGxlciBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2
LTMwOTggb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1taWxsZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1t
aWxsZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+IG9yIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlckBN
YXJpbHluTWlsbGVyQko8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.