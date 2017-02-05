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Obituary

Akron loses an icon: Ann Lane Gates dies at 92

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: February 5, 2017 - 10:13 PM | Updated: February 6, 2017 - 04:32 PM
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Garfield High students Voncille Pitts (left) and Elizabeth Trusler talk with adult workers Ann Gates (center) and Eula Murkins in 1978. (Akron Beacon Journal file)


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