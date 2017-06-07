All CATEGORIES
☰ Menu

Team spirit

Akron’s littlest inhabitants all in Cavs onesies from Children’s Hospital

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: June 7, 2017 - 04:46 PM | Updated: June 8, 2017 - 09:21 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Newborn Xander Ball of Akron sports a "Just A Kid From Akron" onsie on Wednesday at Akron Children's Hospital in Akron, Ohio. Newborns received the onsies in celebration of the 2017 NBA Playoffs. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

recovery11cut_05 Jeff Lange
Addiction specialist shares her husband’s battle to quit painkillers

Life’s winding paths always seem to have a way of bringing Neena S. and Danny S. back together.

cardio27_web
Quick action avoids heartbreak for family of new mom experiencing rare maternity complication - 7:02 PM
macron11cut_1
Bryon Macron: The mystery of the Lafayette Township trustee’s death continues as his widow searches for clues
dyer11cut_01
Bob Dyer: UA spent $60,000 just to find coach
911 call brings a discussion about journalistic ethics
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next