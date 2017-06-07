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Team spirit

Akron’s littlest inhabitants all in Cavs onesies from Children’s Hospital

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: June 7, 2017 - 04:46 PM | Updated: June 8, 2017 - 09:21 AM
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Newborn Xander Ball of Akron sports a "Just A Kid From Akron" onsie on Wednesday at Akron Children's Hospital in Akron, Ohio. Newborns received the onsies in celebration of the 2017 NBA Playoffs. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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