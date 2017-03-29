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Education

Akron school board approves teachers contract, receives master plan for academies

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: March 29, 2017 - 10:25 PM
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Pat Shipe, president Akron Education Association. (Photo courtesy Akron Education Association)


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