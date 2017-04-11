All CATEGORIES
☰ Menu

Akron school board members stay afloat in cardboard boats designed by students

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: April 11, 2017 - 05:47 PM | Updated: April 12, 2017 - 02:18 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

East Community Learning Center eighth graders Jonathan Knox (left) and Jacob Hinkle keep their cardboard canoe steady and on pace as they paddle the course during the annual Cardboard Canoe Race hosted by science students at Firestone High School in the school's pool Tuesday in Akron. Eleven Akron Public Schools middle schools and high schools participated in the even as well as many guest adult rowers. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

mccarley13cut_01 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Summit County jury finds ex-boyfriend guilty of aggravated murder for third time in 25-year-old case - 10:37 PM

Guilty. Guilty. Guilty.

dreamland13web
National author says communities must end isolation to cure heroin crisis - 10:15 PM
murder13cut
Streetsboro man charged with murder in killing of man during dispute over stolen dirt bike - 10:37 PM
uberassault13cut
Uber driver accused of sexually assaulting passenger in Akron, latest in national trend - 10:15 PM
cox13cut_3
Steps address clerical error that resulted in switching of charges in Akron nightclub shooting death - 10:15 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next