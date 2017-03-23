All CATEGORIES
☰ Menu

Hometown innovation on display

Akron students guests at Goodyear blimp’s house for hands-on learning

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: March 23, 2017 - 07:08 PM | Updated: March 24, 2017 - 02:02 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Devon White, 15 (left) and James Davis, 15, check out the inside of a Goodyear tire during the LeBron James Family Foundation's 8th Grade Experience Outing: Hometown Innovation with Goodyear at Goodyear's Wingfoot Lake Blimp Hangar. Throughout the day the students learn about various careers at Goodyear. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

salem27cut_02 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Businessman claims police retaliation is behind the crime at his bars - 1:33 PM

Trouble seems to follow wherever Joe Salem does business in Akron.

One dead, 15 injured in Cincinnati nightclub gunfight
New anxieties as Trump says Affordable Care Act ‘will explode’
Local group raises awareness about epilepsy through bowling
Agustina Castro, Fidel and Raul’s sister, dies in Cuba at 78 - 4:00 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next