All CATEGORIES
☰ Menu

Hometown innovation on display

Akron students guests at Goodyear blimp’s house for hands-on learning

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: March 23, 2017 - 07:08 PM | Updated: March 24, 2017 - 07:11 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Devon White, 15 (left) and James Davis, 15, check out the inside of a Goodyear tire during the LeBron James Family Foundation's 8th Grade Experience Outing: Hometown Innovation with Goodyear at Goodyear's Wingfoot Lake Blimp Hangar. Throughout the day the students learn about various careers at Goodyear. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

rubber24cut_01 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Future is uncertain for $200,000 tax-delinquent and dilapidated Rubber Bowl

Back taxes are approaching $200,000 at the Rubber Bowl as the private owner punts on a football-themed reutilization plan. Now, the owner is selling a $9.2 million renovation to convert the iconic stadium into “the second-largest venue in Northeast Ohio for holding concerts” and outdoor music festivals.

gondorresh24cut_01
Bob Gondor and Randy Resh to receive more than $2 million each for wrongful imprisonment; Gondor says amount will be less after debts
ljff24_01
Akron students guests at Goodyear blimp’s house for hands-on learning
Protest planned to demand harsher charges against man who killed another man during confrontation over dirt bike
bigspring25cut_04
Big Spring at Cleveland Botanical Garden is big fun for little ones
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next