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Hometown innovation on display

Akron students guests at Goodyear blimp’s house for hands-on learning

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: March 23, 2017 - 07:08 PM | Updated: March 24, 2017 - 02:02 PM
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Devon White, 15 (left) and James Davis, 15, check out the inside of a Goodyear tire during the LeBron James Family Foundation's 8th Grade Experience Outing: Hometown Innovation with Goodyear at Goodyear's Wingfoot Lake Blimp Hangar. Throughout the day the students learn about various careers at Goodyear. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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