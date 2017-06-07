Art teacher who made sure students got school photos comes through again, this time with yearbooks

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPkhvdyB0byBoZWxwIC4uLiA8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1Q
RFRMX0JvZHlUeHQtLT48cD5UbyBsZWFybiBtb3JlIGFib3V0IHRoZSBub25wcm9maXQsIGNvbnRh
Y3QgTmljb2xlIEJvemlja292aWNoIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpjbGV2ZWxhbmRvdXRyZWFj
aEBnbWFpbC5jb20iPmNsZXZlbGFuZG91dHJlYWNoQGdtYWlsLmNvbTwvYT4uPC9wPg==
PHA+JiM4MjIwO01pc3MgQiwgc2lnbiBteSB5ZWFyYm9vayBmb3IgbWUhJiM4MjIxOzwvcD48cD5O
aWNvbGUgQm96aWNrb3ZpY2ggd2FzIHB1enpsZWQuIE1vc3Qgc3R1ZGVudHMgYXQgU1RFQU0gQWNh
ZGVteSBpbiBBa3JvbiYjODIxNztzIEZpcmVzdG9uZSBQYXJrIG5laWdoYm9yaG9vZCBkaWQgbm90
IG9wdCB0byBoYXZlIHRoZWlyIHNjaG9vbCBwaG90b3MgdGFrZW4sIHNvIGhvdyBjb3VsZCB0aGVy
ZSBwb3NzaWJseSBiZSBhIHllYXJib29rPyBCdXQgc2hlIGFncmVlZCB0byB0aGUgc3R1ZGVudCYj
ODIxNztzIHJlcXVlc3QuIFRoZSAmIzgyMjA7eWVhcmJvb2smIzgyMjE7IHdhcyBub3RlYm9vayBw
YXBlciBzdGFwbGVkIHRvZ2V0aGVyIGxpa2UgYSBib29rLjwvcD48cD4mIzgyMjA7T2YgY291cnNl
IEkgc2lnbmVkIGl0LCYjODIyMTsgc2FpZCBCb3ppY2tvdmljaCwgd2hvIHRlYWNoZXMgYXJ0IGF0
IHRoZSBjaGFydGVyIHNjaG9vbCwgJiM4MjIwO2J1dCB0aGF0IG1lbW9yeSBhbHdheXMgc3R1Y2sg
d2l0aCBtZSwgc28gSSBrbmV3IGFmdGVyIHRha2luZyB0aGVpciBzY2hvb2wgcG9ydHJhaXRzIEkg
d2FzIGdvaW5nIHRvIG1ha2UgYSByZWFsIHllYXJib29rIHdpdGggcGhvdG9ncmFwaHMgYW5kIGEg
JiM4MjE2O3NpZ24gbXkgeWVhcmJvb2sgcGFnZSYjODIxNzsgbW9yZSBvZiBhIHJlYWxpdHkgZm9y
IHRoZSBzdHVkZW50cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldlZG5lc2RheSwgc2hlIHdyb3RlIGFub3RoZXIg
cGFnZSBvZiBoZXIgcXVlc3QgdG8gc3RhcnQgYSBub25wcm9maXQgdGhhdCBwcm92aWRlcyBmcmVl
IHNjaG9vbCBwaG90b3MgdG8gaW5uZXItY2l0eSBjaGlsZHJlbiB3aGVuIHNoZSBwbGFjZWQgdGhl
IGZpbmlzaGVkIGJvb2tzIGludG8gZWFnZXIgaGFuZHMuPC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93
d3cub2hpby5jb20vbmV3cy9keWVyL2JvYi1keWVyLXVubGVzcy15b3UtaGF0ZS15b3VyLWtpZHMt
ZG8tdGhpcy0xLjc2Nzc0MyI+U2luY2UgdGhlIHN0b3J5IG9mIGhvdyBzaGUgYW5kIHN0dWRlbnRz
IGZyb20gaGVyIGFsbWEgbWF0ZXI8L2E+LCB0aGUgQ2xldmVsYW5kIEluc3RpdHV0ZSBvZiBBcnQs
IHdvcmtlZCB0byBwcm92aWRlIHNjaG9vbCBwaG90b3MgZm9yIGFsbCAxNzUgc3R1ZGVudHMgYXQg
U1RFQU0gQWNhZGVteSB3YXMgcHVibGlzaGVkIGluIEphbnVhcnkgaW4gdGhlIEJlYWNvbiBKb3Vy
bmFsLCBzaGUgaGFzIGJlZW4gYWJsZSB0byBleHBhbmQgaGVyIHJlYWNoLjwvcD48cD5KYWtwcmlu
dHMgb2YgQ2xldmVsYW5kIGRvbmF0ZWQgaGFsZiB0aGUgJDEsNzI2IGNvc3Qgb2YgdGhlIHllYXJi
b29rcyBhbmQgdGhlIHJlc3QgY2FtZSBmcm9tIGRvbmF0aW9ucyBhbmQgQm96aWNrb3ZpY2gmIzgy
MTc7cyBvd24gcG9ja2V0LiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1tKYWtwcmludHNdIGhlYXJkIGFib3V0IGhv
dyBJIHByb3ZpZGVkIGZyZWUgc2Nob29sIHBob3RvcyB0byB0aGUgc3R1ZGVudHMgYW5kIHRoZXkg
dG9sZCBtZSB0byBrZWVwIHRoZW0gaW4gbWluZCB3aXRoIGFueXRoaW5nIHRoZXkgY2FuIGhlbHAg
bWUgd2l0aCwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSByZWFjaGVkIG91dCB0byB0aGVtIHJp
Z2h0IGF3YXkuIC4uLiBUaGV5IGV2ZW4gd2VudCBmdXJ0aGVyIGFuZCBtYWRlIGEgc2VwYXJhdGUg
ZG9uYXRpb24gdG8gdGhlIHNjaG9vbC4gSSBhbSB2ZXJ5IGdyYXRlZnVsIHRoZXkgYXJlIGEgY29t
cGFueSB0aGF0IHN1cHBvcnRzIG5vdCBvbmx5IG15c2VsZiwgYnV0IGFsc28gaW5uZXItY2l0eSBz
dHVkZW50cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNoZSBhbHNvIHdhcyBhYmxlIHRvIG9mZmVyIENsZXZlbGFu
ZCBJbnN0aXR1dGUgb2YgQXJ0IHN0dWRlbnRzIGNyZWRpdC1lYXJuZWQgaW50ZXJuc2hpcHMgdG8g
aGVscCBvdXQuIFRocmVlIHRvb2sgdGhlIHNjaG9vbCBwaG90b3MgZWFybGllciBpbiB0aGUgeWVh
ciwgYW5kIHNvcGhvbW9yZSBwaG90byYjMTczO2dyYXBoeSBtYWpvciBMZWFoIFRyeiYjMTczO25h
ZGVsIGhlbHBlZCBoZXIgZGVzaWduIHRoZSB5ZWFyYm9vay48L3A+PHA+Tm90IG9ubHkgYXJlIHRo
ZSBzdHVkZW50cyYjODIxNzsgcG9ydHJhaXRzIGluIHRoZXJlLCBidXQgdGhlcmUgYWxzbyBhcmUg
bWVtb3JpZXMgZnJvbSB0aHJvdWdob3V0IHRoZSB5ZWFyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBicm91Z2h0
IG15IGNhbWVyYSB0byBzcGVjaWFsIGV2ZW50cyBzdWNoIGFzIHBlcCByYWxsaWVzIGFuZCBldmVu
IGp1c3QgdG8gc3RvcCBpbiBzb21lIGNsYXNzcm9vbXMgdG8gcGhvdG9ncmFwaCB0aGUgc3R1ZGVu
dHMgbGVhcm5pbmcsJiM4MjIxOyBCb3ppY2tvdmljaCBzYWlkLiA8L3A+PHA+VGhlIHllYXJib29r
IGlzIGludGVyYWN0aXZlLiBUaGUgZnJvbnQgYW5kIGJhY2sgY292ZXJzIGFuZCBhIHBob3RvIGNv
bGxhZ2UgcGFnZSBjYW4gYmUgY29sb3JlZCBieSB0aGUgc3R1ZGVudHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
IHRob3VnaHQgdGhpcyB3b3VsZCBub3Qgb25seSBnaXZlIHRoZSBzdHVkZW50cyB0aGUgb3Bwb3J0
dW5pdHkgdG8gZXhwcmVzcyB0aGVpciBjcmVhdGl2aXR5IGFuZCBwdXQgZm9ydGggdGhlaXIgb3du
IHRha2Ugb24gYSB5ZWFyYm9vaywgYnV0IGFsc28gdG8gbWFrZSB0aGVpciB5ZWFyYm9vayBhIG9u
ZS1vZi1hLWtpbmQgYm9vaywmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBrbm93IGVhY2ggc3R1
ZGVudCB3aWxsIGNvbG9yIHRoZWlyIHllYXJib29rIHRoZWlyIG93biB3YXksIHdoaWNoIHdpbGwg
bWFrZSBpdCBldmVuIG1vcmUgc3BlY2lhbC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1vbmljYSBMLiBUaG9tYXMg
Y2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zODI3IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptdGhvbWFz
QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tdGhvbWFzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4g
Rm9sbG93IGhlciBvbiBUd2l0dGVyPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NTFRob21h
c0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7TUxUaG9tYXNBQkombmJzcDs8L2E+IGFu
ZCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9NTFRob21hc0FCSiIgdGFyZ2V0PSJf
YmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vTUxUaG9tYXNBQko8L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.