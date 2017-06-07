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Education

Art teacher who made sure students got school photos comes through again, this time with yearbooks

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: June 7, 2017 - 07:29 PM | Updated: June 8, 2017 - 12:22 AM
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Bryan Atkinson, 8 (left) Shreeis Terrell-Hill, 11 and her sister Monique Terrell-Hill, 9, look through their yearbook at STEAM Academy, a charter school, created by their art teacher Nicole Bozickovich at the school. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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