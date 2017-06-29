Barberton Middle School has new principal

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Beacon Journal staff report

Published: June 29, 2017 - 04:36 PM

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Fourth of July fireworks to light up the night sky over Northeast Ohio; find the show that works for you - 9:49 PM

Looking for fireworks, parades or other Fourth of July holiday events? You don’t have to look very far. The night sky across Northeast Ohio will be lit up by the rockets’ red glare practically nightly as communities mark the Fourth of July.

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