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Black professor talks about the challenges of being black at UA Black Male Summit

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: April 7, 2017 - 08:55 PM
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Dr. William E. Cross, author of the book "Shade of Black", leads a group discussion on Black identity in everyday life, at the University of Akron Student Union as part of the Black Male Symposium on Friday. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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