All CATEGORIES
☰ Menu

Black professor talks about the challenges of being black at UA Black Male Symposium

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: April 7, 2017 - 08:55 PM | Updated: April 8, 2017 - 04:12 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dr. William E. Cross, author of the book "Shade of Black", leads a group discussion on Black identity in everyday life, at the University of Akron Student Union as part of the Black Male Symposium on Friday. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

dyer09cut_03
Bob Dyer: Let’s honor the rubber worker - 6:20 PM

If Miriam Ray gets her way, downtown Akron will be graced by a large statue of a rubber worker, a prominent bow to the most important industry in the city’s history.

uacross08cut_02
Black professor talks about the challenges of being black at UA Black Male Symposium
barberton08cut
Barberton school district selects new superintendent
Real responses for real news - 5:16 PM
syria08cut_01
Analysis: U.S. missile strike could resonate beyond Syria
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next