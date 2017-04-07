All CATEGORIES
☰ Menu

Black professor talks about the challenges of being black at UA Black Male Symposium

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: April 7, 2017 - 08:55 PM | Updated: April 8, 2017 - 04:12 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dr. William E. Cross, author of the book "Shade of Black", leads a group discussion on Black identity in everyday life, at the University of Akron Student Union as part of the Black Male Symposium on Friday. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Akron Dish: Men Who Cook returns; da Bayou plans grand opening; Ramp Up Peninsula; Mustard Seed celebrates; events and signings

The guys are back, and this time Akron’s mayor and fire chief are cookin’.

playball12cut_01
Indians home opener brings hopes for October baseball
fire11cut_01
Akron firefighters save man from burning home
cox11cut_01
Wrong man charged with murder in Akron nightclub shooting death
run11cut_01
Beacon Journal effort to lead beginners to the Akron Marathon’s blue line kicked off Saturday
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next