Dancing Wheels Company brings message of acceptance to Bath students

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPlRvIGxlYXJuIG1vcmUgLi4uIDwvcD48IS0tUFNUWUxF
PVBEVExfQm9keVR4dC0tPjxwPkRhbmNpbmcgV2hlZWxzOiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmRh
bmNpbmd3aGVlbHMub3JnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmRhbmNpbmd3aGVlbHMub3JnPC9h
PjwvcD48cC8+
PHA+QkFUSCBUV1AuOiA8L3A+PHA+RGFuY2VyIERlbWFyY28gU2xlZXBlciB0aG91Z2h0IGhlIG1p
Z2h0IG5ldmVyIGJlIGFibGUgdG8gcGFydGljaXBhdGUgaW4gaGlzIHBhc3Npb24gYWdhaW4gd2hl
biBhIGNhciBhY2NpZGVudCB0b29rIHRoZSB1c2Ugb2YgaGlzIGxlZ3MgZml2ZSB5ZWFycyBhZ28u
PC9wPjxwPlRoZSAyMi15ZWFyLW9sZCBDbGV2ZWxhbmQgY2hvcmVvZ3JhcGhlciBoYWQgYnJva2Vu
IGhpcyBiYWNrIGFuZCB3YXMgc3VyZSBoaXMgZGFuY2luZyBkYXlzIHdlcmUgYmVoaW5kIGhpbS48
L3A+PHA+JiM4MjIwO09uY2UgSSB3YXMgaHVydCwgSSBkaWRuJiM4MjE3O3QgZmVlbCBJJiM4MjE3
O2QgYmUgYWJsZSB0byBkYW5jZSBhZ2FpbiwmIzgyMjE7IGhlIHRvbGQgYW4gYXVkaWVuY2Ugb2Yg
Zm91cnRoLSBhbmQgZmlmdGgtZ3JhZGVycyBhbmQgc29tZSBwcmVzY2hvb2xlcnMgV2VkbmVzZGF5
IGFmdGVybm9vbiBhdCBSZXZlcmUmIzgyMTc7cyBCYXRoIEVsZW1lbnRhcnkgU2Nob29sLiA8L3A+
PHA+U2xlZXBlciB3YXMgcGVyZm9ybWluZyB3aXRoIHRoZSBEYW5jaW5nIFdoZWVscyBDb21wYW55
LCBhIHByb2Zlc3Npb25hbCwgcGh5c2ljYWxseSBpbnRlZ3JhdGVkIGRhbmNlIGdyb3VwIHRoYXQg
dXNlcyB0aGUgdGFsZW50cyBvZiBkYW5jZXJzIHdpdGggYW5kIHdpdGhvdXQgZGlzYWJpbGl0aWVz
LjwvcD48cD5JdCB3YXMgZm91bmRlZCBpbiAxOTgwIGluIENsZXZlbGFuZCBieSBNYXJ5IFZlcmRp
LUZsZXRjaGVyLCB3aG8gd2FzIGJvcm4gd2l0aCBzcGluYSBiaWZpZGEgYW5kIHRoZSBmaXJzdCBw
cm9mZXNzaW9uYWwgd2hlZWxjaGFpciBkYW5jZXIgaW4gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIGFjY29y
ZGluZyB0byBpdHMgd2Vic2l0ZS4gVmVyZGktRmxldGNoZXIgd2FudGVkIHRvIG9mZmVyIG90aGVy
cyB3aXRoIGRpc2FiaWxpdGllcyBmdWxsIGFuZCBlcXVhbCBhY2Nlc3MgdG8gdGhlIHdvcmxkIG9m
IGRhbmNlLiBBIHNjaG9vbCBvcGVuZWQgaW4gMTk5MC4gPC9wPjxwPldlZG5lc2RheSYjODIxNztz
IHBlcmZvcm1hbmNlIHdhcyBzcG9uc29yZWQgYnkgdGhlIGRpc3RyaWN0d2lkZSBLaWRzIDQgS2lk
cyBncm91cCwgd2hpY2ggc3RyaXZlcyB0byB0ZWFjaCBzdHVkZW50cyBjb21wYXNzaW9uIGFuZCBj
YXJlLCBhcyBwYXJ0IG9mIERpc2FiaWxpdHkgQXdhcmVuZXNzIFdlZWsuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7
SXQmIzgyMTc7cyBhIGZhbnRhc3RpYyBwcm9ncmFtIGZvciBvdXIga2lkcyB0byBiZSBhYmxlIHRv
IHNlZSBhYmxlLWJvZGllZCBhbmQgZGlzYWJsZWQgcGVyZm9ybWVycyB3b3JraW5nIHRvZ2V0aGVy
LCBhbmQgdGhleSBkbyB0aGUgZXhhY3Qgc2FtZSB0aGluZ3MsJiM4MjIxOyBQcmluY2lwYWwgRGFu
IEZyeSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQgc2hvd3MgdGhhdCBhbnlib2R5IGNhbiBkbyBhbnl0aGluZyBp
ZiB0aGV5IHdhbnQgdG8uIFdpdGggaXQgYmVpbmcgRGlzYWJpbGl0eSBBd2FyZW5lc3MgV2Vlaywg
aXQmIzgyMTc7cyBhIGdvb2Qgb3Bwb3J0dW5pdHkgZm9yIG91ciBraWRzIHRvIGJlIGFibGUgdG8g
c2VlICYjODIzMDsgYWR1bHRzIHdpdGggZGlzYWJpbGl0aWVzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RnJ5IGV4
cGxhaW5lZCB0aGF0IEJhdGggc3R1ZGVudHMgaGF2ZSBleHBlcmllbmNlIHdpdGggb3RoZXIgc3R1
ZGVudHMgd2l0aCBkaXNhYmlsaXRpZXMsIGJ1dCB0aGV5IGRvbiYjODIxNzt0IGhhdmUgYSBsb3Qg
b2YgaW50ZXJhY3Rpb25zIGluIHRoZSBidWlsZGluZyB3aXRoIGFkdWx0cyB3aG8gaGF2ZSBkaXNh
YmlsaXRpZXMuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBnb29kIGZvciB0aGVtIHRvIGJlIGFi
bGUgdG8gc2VlIHRoYXQgd2UgdHJlYXQgb3VyIGtpZHMgYWxsIHRoZSBzYW1lIGhlcmUgYXQgQmF0
aCwgYnV0IGV2ZW4gYXMgdGhleSBncm93IHVwIGFuZCBnZXQgaW50byB0aGUgcmVhbCB3b3JsZCwg
d2Ugc3RpbGwgbmVlZCB0byBiZSB0cmVhdGluZyBwZW9wbGUgdGhlIHNhbWUgd2F5LiYjODIyMTs8
L3A+PHA+U3R1ZGVudHMgbGVhcm4gYWJvdXQgdGhlIGNoYXJhY3RlcmlzdGljcyBvZiBiZWluZyBy
ZXNwb25zaWJsZSwga2luZCwgcmVzcGVjdGZ1bCwgcHJvYWN0aXZlLCBoZWxwZnVsIGFuZCB1bmRl
cnN0YW5kaW5nLCBqdXN0IGxpa2Ugc3VwZXJoZXJvZXMuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlcmUgYXJl
IGtpZHMgd2hvIGFyZSBkaWZmZXJlbnQgZnJvbSB1cywgaGVyZSBpbiBvdXIgc2Nob29sLCByaWdo
dD8gVGhhdCBuZWVkIGV4dHJhIGhlbHAsIGhlcmUgaW4gb3VyIHNjaG9vbCwmIzgyMjE7IEZyeSB0
b2xkIHRoZSBzdHVkZW50cy4gJiM4MjIwO0FzIEJhdGggaGVyb2VzIHdlIGFyZSBleHBlY3RlZCB0
byBhbHdheXMgaGVscCBvdXIgc3R1ZGVudHMsIGhlbHAgb3VyIGZyaWVuZHMsIGhlbHAgb3VyIHBh
cmVudHMuICYjODIzMDsgVGhhdCBkb2VzbiYjODIxNzt0IHN0b3Agd2hlbiB3ZSBsZWF2ZSBCYXRo
IHNjaG9vbC4gVGhhdCBnb2VzIHdpdGggdXMgdG8gdGhlIG1pZGRsZSBzY2hvb2wsIHRoYXQgZ29l
cyB3aXRoIHVzIHRvIGhpZ2ggc2Nob29sLCB0aGF0IGdvZXMgd2l0aCB5b3UgIHRvIGNvbGxlZ2Us
IHRoYXQgZ29lcyB3aXRoIHlvdSB3aGVuIHlvdSBoYXZlIGEgam9iIGFuZCB5b3UmIzgyMTc7cmUg
aW4gdGhlIHJlYWwgd29ybGQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5QYXJlbnQgU3RhY3kgSHVnaGVzIG9mIEtp
ZHMgNCBLaWRzIGVjaG9lZCBGcnkmIzgyMTc7cyB0aG91Z2h0cy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYj
ODIxNztzIHNvIGltcG9ydGFudCB3ZSBlbWJyYWNlIHBlb3BsZSBvZiBhbGwgYWJpbGl0aWVzLCYj
ODIyMTsgc2hlIHRvbGQgdGhlIHN0dWRlbnRzLiA8L3A+PHA+VGhlIG1lc3NhZ2UgaGl0cyBjbG9z
ZSB0byBob21lLiBIdWdoZXMmIzgyMTc7IGJyb3RoZXIgaGFzIER1Y2hlbm5lIG11c2N1bGFyIGR5
c3Ryb3BoeS48L3A+PHA+U2xlZXBlciBhbmQgZGFuY2VycyBNYXR0IEJvd21hbiwgMjQsIGFuZCBF
bWlseSBTY2h3YXJ0aW5nLCAyMywgYm90aCBDbGV2ZWxhbmQgcmVzaWRlbnRzLCBwZXJmb3JtZWQg
dGhyZWUgc2V0cyBvZiBkYW5jZXMgYW5kIGFkZHJlc3NlZCB0aGUgc3R1ZGVudHMgYmV0d2VlbiBl
YWNoIHNldC4gPC9wPjxwPlRoZXkgb3BlbmVkIHdpdGggZGFuY2VzIGNhbGxlZCA8ZW0+TWF5cmlu
ZyBUcmlvIDwvZW0+YW5kIDxlbT5NYXlyaW5nIER1ZXQ8L2VtPi4gSW4gdGhlIHRyaW8sIGJsYWNr
LWNsYWQgQm93bWFuIGFuZCBTY2h3YXJ0aW5nIHdlcmUgam9pbmVkIGJ5IFNsZWVwZXIgaW4gdGhl
IGNlbnRlciwgdW5pdGluZyB0aGVtIGFzIGhlIHRvb2sgdGhlaXIgaGFuZHMuIEFsbCBtb3ZlZCB3
aXRoIHRoZSBmbHVpZCBncmFjZSBvZiBhIHNpbmdsZSB1bml0LiA8L3A+PHA+QXMgaW4gdGhlIHRy
aW8sIHRoZSB3aGVlbGNoYWlyIHdhcyBzaW1wbHkgcGFydCBvZiB0aGUgZGFuY2UgaW4gU2xlZXBl
ciBhbmQgU2Nod2FydGluZyYjODIxNztzIGR1ZXQuIEp1c3QgYXMgYSBkYW5jZXIgbWlnaHQgbGlm
dCBhbmQgc3BpbiBoaXMgcGFydG5lciwgdGhlIGNoYWlyIGhlbHBlZCBTbGVlcGVyIHN1cHBvcnQg
U2Nod2FydGluZywgb3IgYXQgdGltZXMgc2hlIGhlbGQgb24gdG8gdGhlIGFybSBvciBwdXNoIHJp
bSBvZiB0aGUgd2hlZWwuIDwvcD48cD5EYW5jZXJzIHdobyB1c2Ugd2hlZWxjaGFpcnMgYXJlIGNh
bGxlZCBzaXQtZG93biBkYW5jZXJzLCB3aGVyZWFzIGRhbmNlcnMgd2hvIGRvbiYjODIxNzt0IGFy
ZSBjYWxsZWQgc3RhbmQtdXAgZGFuY2Vycy4gPC9wPjxwPkR1cmluZyBhIGRhbmNlIGNhbGxlZCA8
ZW0+Q2hpY2tlbiBMaXBzPC9lbT4sIHRoZSBzdHVkZW50cyB3ZXJlIHRhdWdodCBoYW5kIGFuZCBh
cm0gbW92ZW1lbnRzIGFzIHRoZXkgc2F0IG9uIHRoZSBmbG9vciwgYXMgc29tZW9uZSBtaWdodCBp
ZiB0aGV5IHdlcmUgaW4gYSB3aGVlbGNoYWlyLiA8L3A+PHA+RmlmdGgtZ3JhZGVyIEFubmVsaXNl
IFN0ZW5jZWwsIDExLCBhc2tlZCBob3cgU2xlZXBlciB0YXVnaHQgYSAmIzgyMjA7d2hlZWxpZSBi
dW1wLCYjODIyMTsgdGhlIGVxdWl2YWxlbnQgdG8gYSBob3AsIHRvIHNvbWVvbmUgd2hvIGRpZG4m
IzgyMTc7dCBrbm93IGhvdyB0byBkbyBvbmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtDb21lIG9uIGRvd24hJiM4
MjIxOyBTbGVlcGVyIGludml0ZWQuIDwvcD48cD5Bbm5lbGlzZSBnbGVlZnVsbHkgYWNjZXB0ZWQu
IFdpdGggYSBsaXR0bGUgaGVscCBmcm9tIFNjaHdhcnRpbmcsIHNoZSBsZWFybmVkIGhvdyB0byBt
YWtlIGEgc3RhbmRhcmQgd2hlZWxjaGFpciBwb3AuIFNsZWVwZXImIzgyMTc7cyB3aGVlbGNoYWly
IGlzIHNwZWNpYWxseSBidWlsdCBmb3IgZGFuY2luZy48L3A+PHA+QW5uZWxpc2UsIHdobyB0YWtl
cyBJcmlzaCBkYW5jaW5nLCBzYWlkIHNoZSB0aG91Z2h0IHRoZSBkZW1vIHdhcyAmIzgyMjA7Y29v
bC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGxvdmVkIGl0LCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuPC9wPjxw
PiBQZXJmb3JtYW5jZXMgbGlrZSBXZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBhcmUgaW1wb3J0YW50LCBzYWlk
IFNsZWVwZXIsIHdobyBpcyBpbiBoaXMgdGhpcmQgc2Vhc29uIHdpdGggdGhlIGNvbXBhbnkuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtUaGVyZSBhcmUgYSBsb3Qgb2YgcGVvcGxlIHdobyBkb24mIzgyMTc7dCByZWFs
bHkgdW5kZXJzdGFuZCB0aGF0IGEgZGlzYWJpbGl0eSBkb2VzbiYjODIxNzt0IG1lYW4gdGhhdCB5
b3UgaGF2ZSB0byBzdG9wIG9yIHlvdSBjYW4mIzgyMTc7dCBkbywgb3IgeW91IHNob3VsZG4mIzgy
MTc7dCBkbywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtQZXJmb3JtYW5jZXMgbGlrZSB0aGlzIHNo
b3cgdGhlbSB0aGF0IG9oLCBpZiB0aGF0IGd1eSBpcyBpbiBhIHdoZWVsY2hhaXIgYW5kIGhlIGNh
biBkbyB0aGlzLCB0aGVuIG1heWJlIEkgY2FuIGRvIHRoaXMsIHRvby4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
dCYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGdpdmUgdGhlbSB0aGF0IGluc3BpcmluZyBmZWVsaW5nIG9mIEkg
Y2FuIHJhdGhlciB0aGFuIEkgY2FuJiM4MjE3O3QuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Nb25pY2EgTC4gVGhv
bWFzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzgyNyBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bXRo
b21hc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bXRob21hc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwv
YT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlcjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTUxU
aG9tYXNBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O01MVGhvbWFzQUJKJm5ic3A7PC9h
PiBhbmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2h0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9NTFRob21hc0FC
SiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9NTFRob21hc0FCSjwv
YT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.