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Schools

Decision to cancel school not simple for local superintendents

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: January 30, 2017 - 04:31 PM | Updated: January 31, 2017 - 02:36 PM
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Majesti Byrd, 10 (left) walks home with his grandfather Byron Isaac from Portage Path Community Learning Center on Monday. Several area school districts cancelled school on Monday but the Akron Public Schools did not. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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