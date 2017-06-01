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Education

Despite life on the move, obstacles, siblings persevere to graduate from high school

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: June 1, 2017 - 09:25 PM | Updated: June 2, 2017 - 03:10 PM
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Teresa (Williams) Roberts, helps her daughter Davierre Kidd, adjust her cap at home as they got ready for Buchtel High School's commencement at The Word Church on Thursday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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