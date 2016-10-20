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Former UA vice president Larry Burns finds new job in native Detroit

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: October 20, 2016 - 06:05 PM

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