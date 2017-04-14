All CATEGORIES
☰ Menu

Former Wadsworth High School teacher facing felony charge

Beacon Journal staff report

Published: April 14, 2017 - 04:34 PM

MORE IN NEWS

sensory16web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Summit County on the path to becoming an autism-friendly community - 10:45 PM

As Easter approached, families around the country were lining up in malls for a picture with the famed bunny.

ksulabcut_web
KSU professor digs into teaching innovative research skills in archaeology - 9:50 PM
Bob Dyer: Easter treats hiding here - 9:50 PM
Regional news briefs — April 16 - 11:02 PM
LeBron James feels things out, then finishes strong in Cavs’ win over Pacers in playoff opener - 10:52 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next