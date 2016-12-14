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Garfield mother, Summa doctor bring Christmas to class of Akron students with special needs

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: December 14, 2016 - 09:24 PM | Updated: December 15, 2016 - 12:51 AM
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Garfield High School student Danta Smith (right) thanks and hugs Staci Smith for the many gifts he received because of her at the Summa St. Thomas Hospital auditorium in Akron. Garfield High School special needs students enjoyed a Christmas party and opened surprise gifts from Staci Smith, a mother of one of the students. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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