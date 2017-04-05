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Education

Grant to help greenhouse grow at new Case elementary school

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: April 5, 2017 - 06:39 PM | Updated: April 6, 2017 - 01:21 PM
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Third grader Brianna Ellis pulls a leaf of lettuce to put in the class' worm farm in Stephanie Baugh's classroom at Case Elementary School on Wednesday in Akron. The school received a $10,000 grant from the GPD Employees' Foundation for a greenhouse. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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