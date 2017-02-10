All CATEGORIES
☰ Menu

Opioid epidemic

Group hopes to deter teen drug use with club that offers testing

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: February 10, 2017 - 08:53 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cover 2 Resources Founder Greg McNeil holds a token given to Free Clubs of America workshop attendees at the Summit Educational Service Center on Friday, Feb. 10, 2017 in Cuyahoga Falls, Ohio. The token is given to anyone who may need help with the uphill battle of addiction. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

singers15cut_05 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Choral groups ring in Valentine’s Day with love notes

The six women sitting around the table were wide-eyed when the four partially gray- and white-haired men greeted them, lined up and belted out Sweet Valentine in perfect harmony.

patterson15cut_01
Akron man sentenced to 15 years for breaking into elderly neighbor’s home and beating, raping her
U.S. official: Russia deployed missile in violation of treaty
dance15cut_01
Marketing students with big hearts host Valentine’s Day dance for special education students
Regional news briefs — Feb. 15, 2017
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next