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Opioid epidemic

Group hopes to deter teen drug use with club that offers testing

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: February 10, 2017 - 08:53 PM
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Cover 2 Resources Founder Greg McNeil holds a token given to Free Clubs of America workshop attendees at the Summit Educational Service Center on Friday, Feb. 10, 2017 in Cuyahoga Falls, Ohio. The token is given to anyone who may need help with the uphill battle of addiction. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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