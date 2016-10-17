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High school graduation rate hits record high of 83.2 percent

By Kevin Freking
Associated Press

Published: October 17, 2016 - 04:06 PM | Updated: October 18, 2016 - 08:28 AM
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President Barack Obama speaks during a visit to Benjamin Banneker Academic High School in Washington, Monday where he highlighted the steady increase in graduation rates. (AP Photo/Susan Walsh)


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