All CATEGORIES
☰ Menu

Hudson, Aurora high schools ranked among nation’s best

Beacon Journal staff report

Published: April 25, 2017 - 07:00 AM | Updated: April 26, 2017 - 08:25 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Seniors Kimi Ito and Will Carson test for the melting power of a idoform in organic chemistry class on Tuesday at Hudson High School. Hudson ranked No. 5 in Ohio and No. 216 nationwide on U.S. News & World Reports list of the nation's top public high schools. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

hotel26_1 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Hall of Fame Village luxury hotel groundbreaking commemorates and creates lasting memories

loyd Breit’s former home sat on the land where the new luxury hotel will go up at the Johnson Controls Pro Football Hall of Fame Village in Canton.

imperson26cut
Authorities: Armed Akron man impersonated officer, brought handcuffed kids to jail
townhall26cut_05
Fox News takes political pulse of blue collar workers at North Canton’s Stolle Machinery
hsrank26cut_02
Hudson, Aurora high schools ranked among nation’s best
parkspend26cut_01
Report: Cuyahoga Valley National Park visitors spent nearly $70 million in area last year
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next