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Hudson, Aurora high schools ranked among nation’s best

Beacon Journal staff report

Published: April 25, 2017 - 07:00 AM | Updated: April 26, 2017 - 04:18 PM
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Seniors Kimi Ito and Will Carson test for the melting power of a idoform in organic chemistry class on Tuesday at Hudson High School. Hudson ranked No. 5 in Ohio and No. 216 nationwide on U.S. News & World Reports list of the nation's top public high schools. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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