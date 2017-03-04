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Health and fitness

Jump rope team shows off tricks, celebrates 25th anniversary during free show

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: March 4, 2017 - 09:27 PM | Updated: March 5, 2017 - 02:23 PM
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Heartbeats Jump Rope Team alumna Kristen Brand, 28, came back from Germany to perform on Saturday at their 25th anniversary event at Revere High School in Richfield. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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