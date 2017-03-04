Jump rope team shows off tricks, celebrates 25th anniversary during free show

PHA+DQoJQkFUSCBUV1AuOiBBYm91dCA2MCBwZW9wbGUgaW4gc25lYWtlcnMgYW5kIHNob3J0cyB3
ZXJlIGp1bXBpbmcgdXAgYW5kIGRvd24gb24gdGhlIHdvb2QgZmxvb3JzIG9mIFJldmVyZSBIaWdo
IFNjaG9vbOKAmXMgZ3ltIFNhdHVyZGF5IGFmdGVybm9vbi48L3A+DQo8cD4NCglBdCBmaXJzdCBn
bGFuY2UsIHRoZSBncm91cCDigJQgZnJvbSB0aGlyZC1ncmFkZXJzIHRvIHBlb3BsZSBpbiB0aGVp
ciAzMHMg4oCUIGxvb2tlZCBsaWtlIHRoZXkgd2VyZSBwYXJ0IG9mIGEgY2hhbGxlbmdpbmcgYWVy
b2JpY3MgY2xhc3MsIGRhbmNpbmcgaW4gdW5pc29uIHRvIHRodW5kZXJvdXMgcG9wIG11c2ljLjwv
cD4NCjxwPg0KCUJ1dCB0aGVuIHRoZSBneW1uYXN0aWNzIHN0YXJ0ZWQg4oCUIHJvdW5kLW9mZiBj
YXJ0d2hlZWxzLCBicmllZiBoYW5kIHN0YW5kcywgcGFydGlhbCBzcGxpdHMuPC9wPg0KPHA+DQoJ
QWxsIHRoZSB3aGlsZSwgcm9wZXMg4oCUIGp1bXAgcm9wZXMgc3RydW5nIHdpdGggd2lkZSBwbGFz
dGljIGJlYWRzIOKAlCBzcHVuIGFyb3VuZCB0aGVtLCB1bmRlciB0aGVpciBmZWV0LCBvdmVyIHRo
ZWlyIGhlYWRzLCBhIGNvbnN0YW50IG9ic3RhY2xlIHdhaXRpbmcgdG8gdHJpcCB0aGVtIHVwIGlm
IHRoZWlyIHJoeXRobSB3YXNu4oCZdCBqdXN0IHJpZ2h0LjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBIZWFydGJl
YXRzIEp1bXAgUm9wZSBUZWFtIHRoaXMgd2Vla2VuZCBwdXQgb24gYSBmcmVlIHNob3cgd2hlcmUg
aXQgd2FzIGZvdW5kZWQg4oCUIGF0IFJldmVyZSBpbiAxOTkyIOKAlCB0byBjZWxlYnJhdGUgaXRz
IDI1dGggYW5uaXZlcnNhcnkuPC9wPg0KPHA+DQoJQWJvdXQgaGFsZiB0aGUganVtcGVycyB0aGVy
ZSB3ZXJlIHBhcnQgb2YgdGhlIGN1cnJlbnQgY29tcGV0aXRpdmUgdGVhbSwgd2hpY2ggaXMgbm93
IGJhc2VkIGF0IFBpbm5hY2xlIFNwb3J0cyBvbiBNZWRpbmEgUm9hZCBhbmQgaW52b2x2ZXMgc3R1
ZGVudHMgZnJvbSBzdXJyb3VuZGluZyBzY2hvb2xzIGFuZCB1bml2ZXJzaXRpZXMuPC9wPg0KPHA+
DQoJPGlmcmFtZSBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW49IiIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGhlaWdodD0iMzM4
IiBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL2VtYmVkL3JkNkd2cGdvalZFIiB3aWR0aD0i
NjAwIj48L2lmcmFtZT48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgb3RoZXIgaGFsZiBvZiB0aGUganVtcGVycyB3
ZXJlIGFsdW1uaSB3aG8gY2FtZSBob21lIHRvIGNlbGVicmF0ZSB0aGUgYW5uaXZlcnNhcnkuPC9w
Pg0KPHA+DQoJ4oCcSeKAmXZlIGJlZW4gcHJhY3RpY2luZyBhdCB0aGUgZ3ltLOKAnSBzYWlkIEty
aXN0ZW4gQnJhbmQsIDI4LCB3aG8gbGVmdCB0aGUgdGVhbSBpbiAyMDA3IGFuZCBub3cgbGl2ZXMg
aW4gR2VybWFueSB3b3JraW5nIGFzIGEgY2xlYW4tZW5lcmd5IGNvbnN1bHRhbnQuPC9wPg0KPHA+
DQoJQnJhbmQgc2FpZCBvdGhlciBwZW9wbGUgd29ya2luZyBvdXQgZ2l2ZSBoZXIgb2RkIGxvb2tz
IHdoZW4gdGhleSBzZWUgdGhlIHdheSBzaGUgdXNlcyB0aGUgcm9wZSwgc29tZXRpbWVzIHNwaW5u
aW5nIGl0IHNvIGZhc3QgaXQgcGFzc2VzIG1vcmUgdGhhbiBvbmNlIGJlbmVhdGggaGVyIGZlZXQg
ZHVyaW5nIGEgc2luZ2xlIGp1bXAsIG90aGVyIHRpbWVzIHByYWN0aWNpbmcgZGFuY2Ugc3RlcHMg
aW4gdGhlIHJoeXRobSBvZiB0aGUgcm9wZeKAmXMgc3dvb3NoLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEJ1dCBt
b3N0IGFyZSB0b28gYWZyYWlkIHRvIGFzayB3aGF0IEnigJltIGRvaW5nLOKAnSBzaGUgc2FpZC48
L3A+DQo8cD4NCglXaGVuIGFuZCB3aGVyZSBqdW1waW5nIHJvcGUgc3RhcnRlZCBpcyB1bmNsZWFy
LCBidXQgY2hpbGRyZW4ganVtcGluZyByb3BlIG9uIEV1cm9wZeKAmXMgY29iYmxlc3RvbmUgc3Ry
ZWV0cyBhcHBlYXIgaW4gbWVkaWV2YWwgcGFpbnRpbmdzLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIEp1bXAg
Um9wZSBJbnN0aXR1dGUuPC9wPg0KPHA+DQoJQ29tcGV0aXRpdmUganVtcCByb3BlLCBsaWtlIHdo
YXQgdGhlIEhlYXJ0YmVhdHMgZG8sIGdyZXcgb3V0IG9mIGEgZml0bmVzcyBjcmF6ZSwgd2hlbiBp
bnN0cnVjdG9ycyBiZWdhbiBpbmNsdWRpbmcgd2hhdCB3YXMgb25jZSB0aG91Z2h0IGEgY2hpbGTi
gJlzIHBhc3RpbWUgaW50byB3b3Jrb3V0IHJvdXRpbmVzLjwvcD4NCjxwPg0KCTxzdHJvbmc+U3Bl
ZWQgYW5kIGVuZHVyYW5jZTwvc3Ryb25nPjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZXJlIGFyZSBmZXcgdGhpbmdz
IGFzIHBoeXNpY2FsbHkgY2hhbGxlbmdpbmcsIHNhaWQgSmVuIEdpYmJvbnMsIDI2LCB3aG9zZSBt
b3RoZXIgUGFtIEV2YW5zIGNvYWNoZXMgdGhlIEhlYXJ0YmVhdHMuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSXQg
cmVxdWlyZXMgc28gbXVjaCzigJ0gR2liYm9ucyBzYWlkLiDigJxTcGVlZCwgZW5kdXJhbmNlLCBm
YXN0IHR3aXRjaCBbbXVzY2xlXSBmaWJlcnMgZm9yIHRyaWNrcywgYnV0IHNsb3cgW211c2NsZV0g
ZmliZXJzLCB0b28sIGZvciBmaXZlIG1pbnV0ZXMgb2YgY29uc3RhbnQganVtcGluZy7igJ08L3A+
DQo8cD4NCgk8aWZyYW1lIGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0iIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgaGVpZ2h0
PSIzMzgiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvaHdPanlJQ0FiUEEiIHdp
ZHRoPSI2MDAiPjwvaWZyYW1lPjwvcD4NCjxwPg0KCUJ1dCBjb21wZXRpdGl2ZSBqdW1wIHJvcGUg
aXMgZGlmZmVyZW50IGZyb20gbWFueSBzcG9ydHMsIHNoZSBzYWlkLCBiZWNhdXNlIGl04oCZcyBj
by1lZCBhbmQgYmVjYXVzZSByaXZhbHMgb2Z0ZW4gY2hlZXIgb25lIGFub3RoZXIgb24uPC9wPg0K
PHA+DQoJVGhlIEhlYXJ0YmVhdHMgaGF2ZSBwZXJmb3JtZWQgZm91ciB0aW1lcyBpbiB0aGUgTWFj
eeKAmXMgVGhhbmtzZ2l2aW5nIERheSBQYXJhZGUsIG1vc3QgcmVjZW50bHkgaW4gMjAxNS4gVGhl
eeKAmXZlIGFsc28gd29uIG5hdGlvbmFsIGNoYW1waW9uc2hpcHMgYW5kIGhhdmUgdGFrZW4gc2ls
dmVyIGFuZCBicm9uemUgbWVkYWxzIGR1cmluZyBpbnRlcm5hdGlvbmFsIHRlYW0gc2hvd3MuPC9w
Pg0KPHA+DQoJR2liYm9ucywgbGlrZSBCcmFuZCwgaGFzIGJlZW4gcHJhY3RpY2luZyBhdCB0aGUg
Z3ltLCB0b28sIGZpdmUgZGF5cyBhIHdlZWsuIFNoZeKAmXMgYWxyZWFkeSBpbiBzaGFwZSwgYnV0
IG5vdCBqdW1wIHJvcGUgc2hhcGUsIEdpYmJvbnMgc2FpZDwvcD4NCjxwPg0KCUR1cmluZyBhIHJl
Y2VudCB3b3Jrb3V0LCBoZXIganVtcCByb3BlIHNsaXBwZWQgYW5kIGNhdWdodCBoZXIgaW4gdGhl
IGZhY2UsIGNhdXNpbmcgYSB3ZWx0IHRvIHNwcmluZyBuZWFyIGhlciBleWUuPC9wPg0KPHA+DQoJ
4oCcV2hlbiBJIGdvdCBob21lLCBteSBodXNiYW5kIGFza2VkIOKAmFdoYXQgaGFwcGVuZWQgdG8g
eW91P+KAmeKAieKAnSBzaGUgc2FpZC48L3A+DQo8cD4NCglHaWJib25zLCB3aG8gd29ya3MgYXMg
YSBwaHlzaWNhbCB0aGVyYXBpc3QsIHNhdCBvbiB0aGUgZmxvb3Igb2YgUmV2ZXJl4oCZcyBneW0g
c2lwcGluZyB3YXRlciBTYXR1cmRheSBpbiBiZXR3ZWVuIHJlaGVhcnNhbCBhbmQgdGhlIEhlYXJ0
YmVhdHPigJkgZnJlZSBzaG93LiBTaGUgd2FzbuKAmXQgc3VycHJpc2VkIHRvIHNlZSBob3cgbWFu
eSBIZWFydGJlYXRzIGFsdW1uaSBjYW1lIGJhY2sgdG8ganVtcCByb3BlIGZvciB0aGUgYW5uaXZl
cnNhcnkuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcV2XigJlyZSBmYW1pbHks4oCdIEdpYmJvbnMgc2FpZC4g4oCc
SSBoYXZlIGZyaWVuZHMgb24gdGhpcyB0ZWFtIGluIHRoZWlyIDMwcyBhbmQgZnJpZW5kcyB3aG8g
YXJlIDcgb3IgOCB5ZWFycyBvbGQu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJQW1hbmRhIEdhcnJldHQgY2FuIGJl
IHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzI1IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzphZ2FycmV0dEB0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+YWdhcnJldHRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xs
b3cgaGVyIG9uIFR3aXR0ZXI8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FnYXJyZXR0QUJK
IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7QGFnYXJyZXR0QUJKJm5ic3A7PC9hPiAuPC9wPg0K
Click here to read or leave a comment(s) on this story.