KSU seeks state approval to buy building that houses Starbucks, Campus Book & Supply, for $2.2 million

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+S2VudCBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IHdhbnRzIHRvIGJ1eSBhIG11bHRpdW5pdCBwcm9wZXJ0
eSBhZGphY2VudCB0byB0aGUgS2VudCBjYW1wdXMgb24gRWFzdCBNYWluIFN0cmVldCBmb3IgJDIu
MiBtaWxsaW9uIGFzIHBhcnQgb2YgaXRzIGV4cGFuc2lvbiBwbGFucy48L3A+PHA+S2VudCBTdGF0
ZSBoYXMgaWRlbnRpZmllZCBzZXZlcmFsIGFyZWFzIG5lYXIgdGhlIGNhbXB1cyB0aGF0IGNhbiBi
ZSB1c2VkIHRvIGVuaGFuY2UgYWNhZGVtaWMsIGF0aGxldGljLCByZWNyZWF0aW9uYWwgYW5kIHJl
c2lkZW50aWFsIHByb2dyYW1zIGFzIHdlbGwgYXMgdG8gcHJvbW90ZSBkb3dudG93biByZXZpdGFs
aXphdGlvbiB0aHJvdWdoIHRoZSBleHRlbnNpb24gb2YgdGhlIExlc3RlciBBLiBMZWZ0b24gRXNw
bGFuYWRlLCBhIHBlZGVzdHJpYW4gbGluayBmcm9tIGNhbXB1cyBpbnRvIGRvd250b3duIEtlbnQu
IDwvcD48cD5UaGUgcHJvcGVydHkgYXQgNDMwLTQzNiBFLiBNYWluIFN0LiBpcyB0aGUgbGFzdCBw
aWVjZSBvZiBwcm9wZXJ0eSBuZWVkZWQgaW4gdGhhdCBibG9jayB0byBjb21wbGV0ZSB0aGUgdW5p
dmVyc2l0eSYjODIxNztzIGNvbW1pdG1lbnQgdG8gcmV2aXRhbGl6ZSB0aGUgZG93bnRvd24gYnVz
aW5lc3MgZGlzdHJpY3QgaW4gYSBwYXJ0bmVyc2hpcCB3aXRoIHRoZSBjaXR5IG9mIEtlbnQuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtXZSBoYXZlIGJlZW4gbG9va2luZyBhdCB0aGUgcHJvcGVydHkgZm9yIHNvbWUg
dGltZSBkdWUgdG8gaXRzIHN0cmF0ZWdpYyBwbGFjZW1lbnQsIHdoaWNoIGlzIHN1cnJvdW5kZWQg
YnkgdW5pdmVyc2l0eSBwcm9wZXJ0eSwmIzgyMjE7IHNhaWQgTWFyayBQb2xhdGFqa28sIEtlbnQg
U3RhdGUgc2VuaW9yIHZpY2UgcHJlc2lkZW50IGZvciBmaW5hbmNlIGFuZCBhZG1pbmlzdHJhdGlv
bi4gJiM4MjIwO1doZW4gdGhlIG9wcG9ydHVuaXR5IGFyb3NlIHRoaXMgc3VtbWVyLCB3ZSBuZWdv
dGlhdGVkIHdpdGggdGhlIGN1cnJlbnQgb3duZXJzIGFuZCBjYW1lIHRvIHRlcm1zLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+S1NVIG9mZmljaWFscyBzYWlkIHRoZSB1bml2ZXJzaXR5IGRvZXMgbm90IGhhdmUgaW1t
ZWRpYXRlIHBsYW5zIHRvIGRldmVsb3AgdGhlIHByb3BlcnR5IHVudGlsIHRoZSBjb21wbGV0aW9u
IG9mIHRoZSBmYWNpbGl0aWVzIG1hc3RlciBwbGFuLCBidXQgaXRzIGxvY2F0aW9uIGlzIGtleSB0
byB0aGUgcGxhbm5pbmcgcHJvY2Vzcy4gPC9wPjxwPlRoZSBwcm9wZXJ0eSBob3VzZXMgYSBTdGFy
YnVja3MsIENhbXB1cyBCb29rICZhbXA7IFN1cHBseSBib29rc3RvcmUgYW5kIHBhcmtpbmcuIEZv
ciBkZWNhZGVzLCB0aGUgYnVpbGRpbmcgd2FzIGhvbWUgdG8gQnJhZHkmIzgyMTc7cyBDYWZlLCBh
IHBvcHVsYXIgZ2F0aGVyaW5nIHNwb3QgZm9yIEtlbnQgU3RhdGUgc3R1ZGVudHMuIDwvcD48cD5J
dCYjODIxNztzIG9uIHRoZSBjb3JuZXIgb2YgTm9ydGggTGluY29sbiBhbmQgRWFzdCBNYWluIHN0
cmVldHMgYW5kIGNvdmVycyB0aHJlZS1xdWFydGVycyBvZiBhbiBhY3JlLiA8L3A+PHA+VGhlIGN1
cnJlbnQgb3duZXIgb2YgdGhlIGJ1aWxkaW5nLCBHRFIgUGFydG5lcnMgTExDLCB3aWxsIGNvbnRp
bnVlIHRvIG1hbmFnZSB0aGUgcHJvcGVydHkgb24gYmVoYWxmIG9mIEtlbnQgU3RhdGUgZm9yIGEg
bWluaW11bSBvZiB0aHJlZSB5ZWFycyBhbmQgdHJhbnNmZXIgdGhlIHJlbnRhbCBpbmNvbWUgdG8g
dGhlIHVuaXZlcnNpdHkuIDwvcD48cD5UaGUgcmV2ZW51ZSBnZW5lcmF0ZWQgZnJvbSB0aGUgbGVh
c2VzIHdpbGwgaGVscCB3aXRoIHRoZSBjb3N0IG9mIHB1cmNoYXNpbmcgdGhlIGJ1aWxkaW5nLjwv
cD48cD5LU1Ugb2ZmaWNpYWxzIHNhaWQgbm8gc3R1ZGVudCB0dWl0aW9uIG9yIGZlZXMgd2lsbCBi
ZSB1c2VkIHRvIHBheSBmb3IgdGhlIHByb3BlcnR5LiBVbml2ZXJzaXR5IHByb2NlZWRzIGhhdmUg
YmVlbiBzZXQgYXNpZGUgZm9yIHByb3BlcnR5IHB1cmNoYXNlcyBpbiB0aGUgcGFydG5lcnNoaXAu
IDwvcD48cD5UaGUgYm9hcmQgYXBwcm92ZWQgdGhlIHB1cmNoYXNlIGF0IGl0cyBEZWNlbWJlciBt
ZWV0aW5nLCBidXQgdGhlIENvbnRyb2xsaW5nIEJvYXJkIGluIENvbHVtYnVzIGhhcyB0byBhcHBy
b3ZlIGl0LiBUaGUgQ29udHJvbGxpbmcgQm9hcmQgbWVldHMgTW9uZGF5IHRvIHJldmlldyB0aGUg
cmVxdWVzdC48L3A+PHA+VGhlcmUgd2VyZSB0d28gYXBwcmFpc2FscyBmb3IgdGhlIHByb3BlcnR5
ICYjODIxMjsgb25lIGZvciAkMi4yIG1pbGxpb24gYW5kIHRoZSBvdGhlciBmb3IgJDEuOSBtaWxs
aW9uLiBUaGUgbGFzdCB0aW1lIHRoZSBwcm9wZXJ0eSB3YXMgc29sZCB3YXMgaW4gMjAwMi4gSXQg
c29sZCBmb3IgJDI1MCwwMDAuPC9wPjxwPk1hcmlseW4gTWlsbGVyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0
IDMzMC05OTYtMzA5OCBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bW1pbGxlckB0aGViZWFjb25qb3VybmFs
LmNvbSI+bW1pbGxlckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4gb3IgRm9sbG93IGhlciBvbiBU
d2l0dGVyQE1hcmlseW5NaWxsZXJCSi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.