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KSU students protest senate confirmation of education secretary

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: February 8, 2017 - 07:47 PM
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Kent State University student Julia Fouty holds up a sign during a protest against new Secretary of Education Betsy DeVos on Wednesday in Kent. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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