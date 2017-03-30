All CATEGORIES
☰ Menu

Lab coats encourage Akron STEM students to research careers, and the stories behind them

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: March 30, 2017 - 08:42 PM | Updated: March 31, 2017 - 12:55 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dr. Dale Murphy, who has been practicing internal medicine at Summa Health System for 46 years, autographs his coat for Akron's NIHF STEM Middle School student Gianna Strada, an eighth-grader, who answered his question about the speed of light correctly. Gianna gets to keep his coat and wear it for doing lab work at the school. Murphy and other officials from Summa were on hand to donate 263 coats the seventh- and eighth-grade students at the school. (Monica Thomas/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

church01_1 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Downtown Akron church building sold after seven years on market; Burning Bush congregation will relocate to High Street property - 10:29 PM

The old High Street Christian Church in downtown Akron — once slated to be demolished to make way for a hotel — will be reborn as a church.

abortion01gfxWEB
Planned Parenthood’s Akron clinic doesn’t perform abortions, but it still served 7,000 patients in 2016 - 10:29 PM
Man who killed three in Canton before killing himself legally purchased gun an hour earlier; victims identified - 10:29 PM
kashkari01cut
Obituary: Former UA professor wanted to solve world hunger - 10:26 PM
ODOT shelving plans for Route 18 guardrail in eastern Medina County - 10:20 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next