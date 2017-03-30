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Lab coats encourage Akron STEM students to research careers, and the stories behind them

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: March 30, 2017 - 08:42 PM | Updated: March 31, 2017 - 12:55 PM
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Dr. Dale Murphy, who has been practicing internal medicine at Summa Health System for 46 years, autographs his coat for Akron's NIHF STEM Middle School student Gianna Strada, an eighth-grader, who answered his question about the speed of light correctly. Gianna gets to keep his coat and wear it for doing lab work at the school. Murphy and other officials from Summa were on hand to donate 263 coats the seventh- and eighth-grade students at the school. (Monica Thomas/Akron Beacon Journal)


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