All CATEGORIES
☰ Menu

Lab coats encourage Akron STEM students to research careers, and the stories behind them

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: March 30, 2017 - 08:42 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dr. Dale Murphy, who has been practicing internal medicine at Summa Health System for 46 years, autographs his coat for Akron's NIHF STEM Middle School student Gianna Strada, an eighth-grader, who answered his question about the speed of light correctly. Gianna gets to keep his coat and wear it for doing lab work at the school. Murphy and other officials from Summa were on hand to donate 263 coats the seventh- and eighth-grade students at the school. (Monica Thomas/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

coats31web - AKRON BEACON JOURNAL
Lab coats encourage Akron STEM students to research careers, and the stories behind them - 9:27 PM

The lab coats, and their wearers, have seen a thing or two in their day.

nudes31cut
Former teacher assistant at Christian school in Akron charged with sending nude photos to students - 9:27 PM
audrey31cut
UA biomedical engineering team gets award for designing prosthesis for 5-year-old - 9:27 PM
angley31cut
Judge: Ernest Angley, Cathedral Buffet owe $388,000 over unpaid labor - 9:27 PM
Smithers Rapra to open new lab in Akron Global Business Accelerator
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next